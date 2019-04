Le Forum FST-Entreprises, un espace d’échange entre chercheurs universitaires et entreprises

Créer un espace d’échange entre les chercheurs universitaires et les entreprises dans une optique R&D et innovation, afin qu’ils exposent leurs besoins et attentes réciproques autour d’une table ronde. Tel est l’objectif du Forum FST-Entreprises 2019 organisé, hier et aujourd’hui, à l’initiative des étudiants de la Faculté des sciences et techniques de Mohammedia (FSTM).

L’édition 2019 du Forum FST-Entreprises « s’inscrit dans la conjoncture actuelle de la globalisation, pour un investissement dans le capital intellectuel des sociétés et pour innover et faire de la recherche et développement leur cheval de bataille », ont relevé les organisateurs dans un communiqué.

De même source, ces derniers ont indiqué que le thème retenu cette année, « R&D et innovation pour accompagner l’industrialisation durable du Maroc», englobe plusieurs secteurs d’activités économique et industrielle. A savoir les énergies, les nouvelles technologies, les technologies de l’information et de communication, les sciences sociales et managériales…

« Dans sa stratégie économique et financière, le Maroc est appelé à intégrer de facto l’innovation et la R&D et bâtir un modèle économique viable et en adéquation avec son contexte pour garantir sa pérennité dans le marché mondial », ont-ils commenté.

Au-delà des échanges entre chercheurs universitaires et entreprises, il est à signaler que le Forum FST-Entreprises propose de surcroît des stands pour initier le contact entre les futurs employeurs et les lauréats qui sont invités à s’entretenir avec les responsables des services ressources humaines des entreprises participantes.

En outre, ce forum abrite également des ateliers consacrés à la préparation à l’accès au marché du travail, à l’amélioration de l’employabilité et de l’insertion professionnelle, au développement personnelle et au développement de l’esprit d’entreprendre.

Rappelons que le Forum FSTM-Entreprises 2018, qui avait pour thème «Appui de la formation en sciences et techniques à la digitalisation des entreprises », a connu un grand succès avec la participation d’une vingtaine d’entreprises aux côtés des partenaires habituels (Cosumar, Ventec, Somas, Maroc Telecom,…) et l’implication de plus de 2000 étudiants de différentes filières.