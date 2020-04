Le Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie poursuit son aide aux Ramedistes

Fahs-Anjra



Le nombre des titulaires de la carte du Régime d'assistance médicale (RAMED) bénéficiant des aides financières attribuées par le Fonds spécial de gestion de la pandémie du coronavirus (Covid-19) a atteint quelque 1.000 ménages au niveau de la province de Fahs-Anjra.

Selon des données de la préfecture de cette province à caractère rural et composée de sept collectivités territoriales, le retrait des aides financières s'effectue dans les agences bancaires ou dans les agences de transfert de fond, conformément aux mesures préventives mises en place par les autorités publiques.

Ainsi, ces aides financières sont déterminées comme suit : 800 dirhams pour les ménages de deux personnes ou moins, 1.000 dirhams pour les ménages formés de trois à quatre personnes et 1.200 dirhams pour les ménages de plus de quatre personnes.

Dans une déclaration à la MAP, Rouchdi Boumdine, directeur d'une agence bancaire au centre de Ksar Seghir, a indiqué que l'agence a commencé depuis environ deux semaines à recevoir les ramedistes bénéficiaires de ces aides, notant que les habitants du monde rural représentent l'essentiel de sa clientèle.

Les bénéficiaires peuvent retirer leur aide financière, soit à travers le guichet automatique de l'agence, qui est désinfecté en permanence, ou à l'intérieur de l'agence, dans le respect des mesures préventives telles que la désinfection des mains et la distance de sécurité, a-t-il expliqué.

Ainsi, quelque 55 retraits ont été effectués, lundi, à l'intérieur de l'agence et 15 retraits via le guichet automatique, a-t-il relevé, notant que le personnel de l'agence est mobilisé pour faciliter l'opération de retrait et assurer son déroulement dans les meilleures conditions.

Tenant compte de la situation actuelle, l'agence s'est attelée sur le renforcement du service clientèle dans le cadre des mesures mises en place pour la lutte contre la propagation du Covid-19, a-t-il fait savoir, ajoutant qu'une première phase a porté sur la réception et le traitement des demandes du report du remboursement des échéances des crédits, alors qu'une deuxième phase a concerné le versement des indemnisations aux employés adhérents à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et ceux en arrêt de travail.

De son côté, Raid Chat, directeur d'une agence de transfert de fonds, a indiqué que l'opération de retrait des aides financières dans le monde rural se déroule dans de bonnes conditions, grâce à l'encadrement quotidien des autorités locales, notant que l'agence reçoit entre 70 et 100 bénéficiaires par jour.

Cette initiative a été saluée par les bénéficiaires qui ont remercié les autorités publiques soucieuses de soutenir les personnes touchées par les répercussions de la pandémie du coronavirus, que ce soit en milieu urbain ou rural.

Dans ce sens, Amina Amghar, veuve et mère de trois enfants, a exprimé ses remerciements et sa gratitude à S.M le Roi Mohammed VI, mettant en avant le soutien et l'assistance fournis par les autorités locales et les agences bancaires et de transfert de fonds, qui veillent au bon déroulement de cette opération dans le respect des mesures de prévention et de sécurité.