Le Datacenter du ministère de l'Économie et des Finances certifié "Tier III Facility"

Le ministère de l'Economie et des Finances (MEF) a annoncé, vendredi, son obtention de la prestigieuse certification "Tier III Facility" pour son Datacenter principal hébergeant l'essentiel des systèmes d'information.



Cette certification, délivrée par l'Uptime Institute, la référence mondiale dans ce domaine, atteste de l'excellence en matière de résilience et de fiabilité des infrastructures soutenant ce Datacenter, indique le ministère sur son site web.



D'après la même source, cette consécration, une première au niveau de l'Administration publique, atteste de la capacité du Datacenter à garantir une disponibilité optimale, une maintenance sans interruption et une résilience face aux incidents techniques, consolidant ainsi la fiabilité des services digitaux fournis aux différentes catégories d'usagers des systèmes d'information déployés par le ministère, rapporte la MAP.



Pour l'obtention de cette certification, le Datacenter a dû répondre à des critères rigoureux portant sur la redondance de ses différentes infrastructures, la capacité à gérer les pannes sans impact sur les systèmes d'information hébergés et la mise en œuvre de protocoles de sécurité avancés. Ces critères incluent notamment des infrastructures d'alimentation électrique et de refroidissement redondantes, ainsi que des processus stricts de maintenance et de gestion.



L'obtention de cette certification a nécessité une préparation intensive, qui a été couronnée par des audits approfondis conduits au dernier trimestre 2024 par une équipe d'auditeurs de l'organisme Uptime Institute, phase durant laquelle des tests et des simulations de pannes et d'opérations de maintenance en conditions réelles ont été réalisés avec succès.



Cette certification Tier III Facility représente une étape importante dans la stratégie du ministère en matière d'optimisation et de sécurisation des infrastructures IT et de renforcement de la confiance des usagers et partenaires institutionnels.



Elle s'inscrit dans le cadre de la feuille de route de la gouvernance de la sécurité des systèmes d'information du MEF et traduit l'engagement du ministère en matière de conformité réglementaire et d'adoption des meilleurs standards internationaux les plus exigeants.