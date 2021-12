Le Crédit agricole du Maroc réalise un PNB en hausse de 12% à fin septembre

Le Produit Net Bancaire (PNB) du groupe Crédit agricole du Maroc (CAM) s’est établi à 3,2 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2021, en hausse de 12% par rapport à la même période de l'exercice précédent.



La performance enregistrée est liée à une augmentation de la marge d'intérêts et de la marge sur commissions, explique le groupe dans un communiqué financier.



Le PNB social s'est affiché, quant à lui, à 3,04 MMDH (+9%) contre 2,8 MMDH à fin septembre 2020, sous l'effet de la bonne tenue de la marge d'intérêts et de la marge sur commissions, précise la même source.



En outre, le CAM a affiché un encours de crédits distribués de 96 MMDH à fin septembre 2021, contre 90 MMDH la même période en 2020, marquant ainsi une progression de 7%.

En élargissant sa gamme de produits, le groupe renforce la participation à la dynamique de relance économique tout en consolidant son engagement envers le monde rural, les agriculteurs et les agro-industriels, précise la même source.



Au terme du troisième trimestre 2021, l'épargne collectée par le groupe a connu une croissance de 15%, soit un encours de 97 MMDH, contre 85 MMDH au 30 septembre 2020. Cette augmentation est principalement liée à une évolution de 18% des comptes à vue.



De même, le groupe indique avoir clôturé le troisième trimestre 2021 avec un résultat d'exploitation de 612 millions de dirhams (MDH) et un résultat net consolidé de 341 MDH, marquant des évolutions respectives de 197% et 73%. Par ailleurs, le résultat net social ressort à 315 MDH, soit une évolution de 103%.



Les performances réalisées, aussi bien au niveau des comptes consolidés qu'au niveau des comptes sociaux, sont essentiellement liées au caractère exceptionnel des résultats enregistrés au cours du troisième trimestre de l'année précédente, notamment l'impact de la Covid-19, conclut le communiqué.