Le Crédit Agricole du Maroc mobilise 8 milliards de dirhams pour la campagne agricole 2020-2021

En application des Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Groupe Crédit Agricole du Maroc, premier partenaire du secteur agricole et du monde rural, intensifie sa mobilisation et double l’enveloppe de financement au profit de l’agriculture et de l’agro-industrie passant de 4 milliards de dirhams traditionnellement alloués pour l’accompagnement des campagnes à 8 milliards pour la campagne agricole 2020-2021. En phase avec les axes stratégiques de « Génération Green 2020-2030 », l’enveloppe de 8 MMDH doit permettre aux agriculteurs, aux entrepreneurs ruraux et aux agro-industriels d’assurer la continuité de leurs activités et de générer richesses et croissance pour le monde agricole et rural. Le doublement de l’enveloppe de financement s’inscrit dans la dynamique de relance économique et porte l’objectif de soutenir la résilience de notre agriculture et l’émergence d’une classe moyenne en milieu rural. Il se déclinera comme suit : 4 MMDH pour l’agriculture via des crédits de fonctionnement et d’investissement dédiés à l’équipement et à la modernisation des exploitations agricoles; 3 MMDH pour l’agro-industrie à travers des crédits de fonctionnement et d’investissements pour les projets agro-industriels et alimentaires et 1 MMDH pour l’encouragement de la création d’une classe moyenne dans le milieu rural et le développement de l’entrepreneuriat à travers des financements adaptés aux activités économiques en milieu rural (hors agriculture) et aux projets porteurs générateurs de revenus et de valeur ajoutée. Dans un communiqué, la banque souligne que cette mobilisation exceptionnelle a été réalisée grâce à la conjugaison de trois leviers : la croissance des dépôts clientèle; les lignes de financements internationales obtenues auprès des bailleurs de fonds : la Banque a conclu des partenariats importants au profit du secteur agricole, agro-industriel et au monde rural auprès de la BEI, de l’AFD et de la BERD, totalisant 3 milliards de DH environ ainsi que les diverses émissions obligataires (dettes perpétuelles et dettes subordonnées) opérées par la Banque. Elle précise que cette enveloppe exceptionnelle mobilisée par le Crédit Agricole du Maroc pourra être réévaluée et/ou réaménagée selon les dispositions spécifiques que pourrait prendre le gouvernement en matière de soutien additionnel notamment en ce qui concerne les taux et/ou les garanties. Outre la banque classique, les filiales du Groupe dédiées à l’agriagro et au monde rural contribueront, elles-aussi, à la mise en place de cette enveloppe via des offres adaptées à chaque catégorie de projet. Il est à noter que cette enveloppe de 8 milliards de dirhams fait partie intégrante d’un ambitieux programme pour l’accompagnement de la campagne agricole 2020-2021. S’appuyant sur l’expertise et le savoir-faire de la Banque en tant que leader du financement du monde agricole et agro-alimentaire, ce dispositif volontariste est en cours de mise en œuvre pour l’accompagnement des entrepreneurs agricoles tout au long des chaînes de valeur grâce à la mise en place d’outils financiers inclusifs et de programmes spécifiques permettant aux agriculteurs et aux ruraux de générer de la croissance et d’améliorer et de stabiliser leur niveau de vie.