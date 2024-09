Le Crédit Agricole du Maroc améliore son RNPG à 106 MDH à fin juin

Le résultat net part du groupe (RNPG) de Crédit Agricole du Maroc (CAM) a atteint 106 millions de dirhams (MDH) à fin juin 2024, en hausse de 178% par rapport à la même période un an auparavant.



"A fin juin 2024, le Crédit Agricole du Maroc affiche un résultat net consolidé de 116 millions de dirhams et un résultat net part du groupe de 106 millions de dirhams, marquant ainsi des progressions respectives de +247% et +178% comparativement au 30 juin 2023", indique le groupe dans un communiqué.

En social, le résultat net s'est établi à 104 MDH, en croissance de 194% par rapport à fin juin 2023, précise la même source.



Le CAM fait également savoir que son produit net bancaire (PNB) consolidé a augmenté de 21% à 2,3 milliards de dirhams (MMDH). En social, le PNB s'est chiffré à 2,2 MMDH au premier semestre 2024, en hausse de 29% en glissement annuel.



Les variations enregistrées aussi bien au niveau des comptes consolidés qu'au niveau des comptes sociaux sont essentiellement dues à la croissance des revenus des activités de marché et à la progression de la marge sur commissions.



Pour ce qui est de l'encours des crédits distribués par le groupe, il s'est élevé à 113 MMDH à fin juin dernier, soit une hausse de plus de 5 MMDH. Cette évolution est en phase avec la mobilisation de la banque pour contribuer au financement de l'ensemble des secteurs de l'économie, notamment celui agricole dans un contexte difficile marqué par le déficit hydrique.



Par ailleurs, l'encours de l'épargne mobilisée par le CAM a atteint 108 MMDH, en croissance de 4% comparativement au S1-2023. Cette hausse est soutenue par une dynamique positive de la collecte des comptes à vue (+7%), parallèlement à une diminution des dépôts à terme, marquant ainsi une amélioration de la structure des dépôts de la banque.