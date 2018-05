Le Conseil régional du tourisme d’Agadir Souss-Massa réunit ses instances

Le Conseil régional du tourisme (CRT) d’Agadir Souss-Massa a réuni récemment ses instances avec au menu la tenue des travaux de l’assemblée générale ordinaire et du conseil d’administration.

Cette réunion a été tenue en présence du wali de la région, Ahmed Hajji, et du président du conseil régional, Ibrahim Hafidi, des élus et des professionnels des différentes filières du secteur touristique.

Au cours de ce conclave, le président du CRT, Guy Marrache, a présenté officiellement sa démission de ses fonctions, cédant son poste, pour une période intérimaire d’un mois, au président délégué, Mahfoud Chafik Filali, rapporte la MAP.

Pendant ce délai, une assemblée doit être convoquée pour l’amendement des statuts du CRT compte tenu de la validation de l’adhésion de nouveaux membres, dont la compagnie Air Arabia, avant l’élection d’un nouveau bureau qui prendra en main les destinées de cette instance régionale en charge du développement et de la promotion de l’activité touristique en coordination avec le département de tutelle et l’Office national marocain du tourisme (ONMT).

L’ordre du jour de la rencontre comportait, par ailleurs, l’examen et l’approbation des rapports moral et financier de l’année 2017 et des quatre premiers mois de 2018 ainsi que la présentation de la conjoncture touristique à fin avril.

Selon la directrice du CRT, Asma Oubou, l’analyse du cumul des arrivées et des nuitées enregistrées durant les quatre premiers mois de l’année en cours fait ressortir une augmentation en termes d’arrivées et de nuitées.

Les arrivées sont passées de 301.171 touristes pendant les quatre mois de 2017 à 333.012 pour la même période de cette année en hausse de 10,57% alors que les nuitées ont progressé de 10,10% passant à 1.512.929 contre 1.374.162.

Dans son rapport, elle a aussi passé en revue les actions promotionnelles et les campagnes de communication engagées en partenariat avec l’ONMT pour garantir plus de visibilité à la première station balnéaire nationale ainsi qu’à son arrière pays aussi bien au niveau des marchés traditionnels que dans de nouvelles destinations émergentes.

Dans le registre des actions majeures de 2018, le rapport présenté met en exergue notamment la mise en place d’un stand de 102 m2 propre à la région au salon de Berlin (ITB), l’un des plus importants rendez-vous de l’industrie touristique au niveau mondial.