Le Conseil provincial du tourisme de Ouarzazate se distingue à Madrid

Le pavillon de Ouarzazate ne passe jamais inaperçu lors des Salons de tourisme. C’est désormais une habitude: On le visite pour discuter, boire du thé, visionner des films promotionnels et prendre même des photos-souvenirs, comme si on était au Maroc, avec au fond toujours les magnifiques casbahs d’Ait Benhaddou, Taourirt, Tifoultout ou encore avec les danseuses et danseurs d’Ahwach en blanc et rose sans oublier la station photovoltaïque « Noor ».

Cela s’est reproduit tout au long de cette semaine à Madrid, à l’occasion de la participation du conseil provincial du tourisme de Ouarzazate à la 39 ème édition du Salon international du tourisme (FITUR). Des réunions et des échanges ont eu lieu avec des agences de voyages qui tiennent à insérer cette destination dans leurs offres de choix.

Outre le contact avec les tour-opérateurs et les professionnels du tourisme, le stand du CPT a connu la visite d’une délégation du syndicat des journalistes espagnols, association liée à la FAPE qui regroupe plus de 300 professionnels de la presse, de la radio, de la télévision, des médias numériques et des bureaux de communication.

L’objectif de cette visite est d’étudier les possibilités de conclure un partenariat entre le CPT et le syndicat des journalistes espagnols pour la promotion de Ouarzazate et de la région de Draâ-Tafilalet auprès du public espagnol.

Rappelons qu’une importante délégation avait fait le déplacement à Madrid, conduite par le président du CPT Ouarzazate, Rahou Belghazi. L’objectif étant de consolider la progression enregistrée au niveau du marché espagnol qui a connu une évolution significative en termes d’arrivées : +9% à fin novembre 2018 par rapport à la même période de 2017. «Notre objectif consiste à s’implanter davantage dans le marché espagnol, étant donné sa disponibilité et sa proximité», souligne M.Belghazi. Et d’ajouter: «La mise en place par Ryanair, d’une ligne aérienne directe entre Madrid et Ouarzazate depuis fin octobre 2018 à raison de deux fréquences hebdomadaires a boosté les arrivées espagnoles à Ouarzazate ».

Selon les statistiques du ministère de Tourisme, le mois de novembre a, en effet, enregistré une progression de 33% des arrivées par rapport au même mois de 2017. « Les performances de Ryanair qui a transporté près de 2000 touristes espagnols en seulement deux mois devront être consolidées par des éductours et des voyages de presse en provenance du marché ibérique », indique le directeur du CPT Ouarzazate, Zoubir Bouhout.

Le Salon FITUR est une excellente opportunité pour la promotion du Maroc à l’étranger du fait qu’il constitue un point de rencontre international entre les professionnels du tourisme. L’événement étant une plate-forme de communication pour développer des stratégies futures en tenant compte des changements dans la demande des consommateurs. D’ailleurs, l'édition 2018 du FITUR a battu le record de participation avec 10.190 entreprises représentant 165 pays ou régions, 140.120 professionnels et 110.860 visiteurs. La présence de 7.856 journalistes témoigne également de l’importance du FITUR dans le circuit international des foires du tourisme.