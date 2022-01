Le Conseil national de l’USFP définit la ligne de conduite du 11ème Congrès

En perspective du lancement des travaux du 11ème Congrès national de l’Union socialiste des forces populaires, vendredi 28 janvier 2022, le Conseil national du parti a tenu, jeudi 27 janvier à Bouznika, sa dernière session, ultime étape des préparatifs desdites assises qui s’étalent du 28 au 30 janvier 2022.



Lors de cette réunion, le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar a prononcé une allocution mettant notamment en exergue les gros efforts déployés par l’ensemble des Ittihadies et Ittihadis dans la préparation du 11ème Congrès national et pour sa réussite.



Driss Lachguar a précisé, à cet égard, que malgré l’impact assez éprouvant occasionné par la pandémie du Corona sur la norme de la tenue des congrès conformément à la loi des partis politiques dans un délai fixé à quatre ans, «notre parti a été la première formation à tenir son congrès sous cette forme» distancielle. De ce fait, s’est-il réjoui, nous devions nous féliciter et rendre hommage à la commission de la logistique pour les efforts qu’elle a consentis car partout dans notre pays, aucun congrès ou rassemblement national ne s’est tenu avec une telle dimension ou une telle importance événementielle à travers toutes les régions, bravant toutes les difficultés advenues.



Le Premier secrétaire a indiqué, par ailleurs, qu’il a été procédé à la mise en place de trois plateformes à l’extérieur du Maroc pour permettre aux Ittihadies et Ittihadis établis à l’étranger de suivre les travaux du Congrès national.



Là-dessus, il a souligné que les préparatifs du 11ème Congrès national, les travaux des commissions, les discussions et les délibérations, qui se sont poursuivis pendant de nombreuses et longues heures en présentiel et en distanciel ont conclu aux projets des deux documents politique et organisationnel dont ont résulté de nombreux amendements débattus par le secrétariat de la Commission préparatoire et les secrétaires des provinces et des régions mais laissés soumis à l’approbation discrétionnaire du Conseil national qui émettrait, à cet effet, des projets issus de ses travaux.



En outre, Lachguar n’a pas manqué de rappeler dans son allocution que les membres du Conseil national, par le fait de ce grand effort, l’Institution des secrétaires des provinces et régions de mène que la commission préparatoire, se sont réunis et ont arrêté le projet de la feuille de travail devant prévaloir au courant des assises.



Ainsi le Congrès se tient, vendredi à la plate-forme centrale dirigée par le Président du Conseil national, séance au cours de laquelle, le Premier secrétaire prononce son allocution d’ouverture, suivie par la lecture des messages des invités et des personnalités.



Par ailleurs, lors de cette séance, est constituée la commission de la sélection des membres de toutes les plateformes «dans l’objectif du lancement de nos travaux dans un climat responsable et sérieux», a développé Driss Lachguar, indiquant que la présidence du Congrès présentera ces rapports qu’elle soumettra à l’approbation lors d’une séance plénière qui sera présentielle et que nous serons en mesure du suivre le vote, l’expression et les observations à chaque étape.



De même que sera immédiatement présenté le projet de la résolution organisationnelle relative à la révision des dispositions du statut au sujet des modalités de tenue du Congrès et d’élection du Premier secrétariat, du Conseil national des secrétariats régionaux et du Bureau politique. Ensuite, ce n’est qu’après la ratification de ladite résolution que seront proposées la commission préparatoire, la présidence du Congrès et les commissions de vote pour leur approbation lors des assises.



D’autre part, le Premier secrétaire a indiqué qu’il sera procédé à la présentation du rapport financier, du rapport moral et du rapport de la commission nationale de contrôle des finances, de l’administration et du patrimoine devant les membres du Conseil national. Il n’a pas manqué qu’en tout état de causes, de préciser qu’immédiatement après la présentation de tous ces rapports, la présidence du Congrès procèdera à l’inscription des candidatures au Premier secrétariat, à la qualité des membres du Conseil national et des secrétariats régionaux, de même qu’elle en déterminera les délais de 14 heures 30 à 17 heures 30 de ce vendredi 28 janvier.



Enfin, Driss Lachguar a indiqué, d’autre part, que les plateformes régionales devraient entamer la discussion du rapport financier et du rapport moral sous la supervision des commissions de gestion régionales et qu’à l’issue de ces discussions, la Présidence appellerait à une séance plénière qui sera dédiée à la présentation par chaque plateforme de ses observations concernant les deux rapports par l’intermédiaire des coordinateurs de la commission de gestion régionale ou via une décision qui devrait être émise dans un délai ne dépassant pas 5 à 10 minutes.



Là-dessus, des réunions sont tenues par les commissions d’habilitation aux candidatures, les secrétaires des provinces et des régions et les parlementaires, commissions en charge de décider de l’habilitation des candidats aux secrétariats régionaux et au Conseil national. Les commissions de tri des membres présentent ensuite leurs rapports à partir de l’ensemble des plateformes, de même que sont proclamés les noms des candidats au Premier secrétariat via la plateforme officielle.



Par la suite, la commission de la logistique se charge de préparer les bulletins de vote au Premier secrétariat et les listes de vote des membres du Conseil national et des secrétariats régionaux au niveau de chaque plateforme dans le cas d’un consensus des provinces autour de leur représentativité au Conseil national et au secrétariat régional. A cet effet, un PV en est établi. Dans le cas contraire, en l’occurrence l’absence de consensus, un vote devrait trancher.

En outre, samedi, l’opération du scrutin concernant les trois échéances est lancée à travers l’ensemble des plateformes régionales.



Par ailleurs, le Conseil national du parti s’est tenu en fonction de l’ordre du jour suivant : Exposé par le secrétariat de la commission préparatoire des amendements réceptionnés par les organes du parti, ayant trait aux projets des documents organisationnels et politiques, le projet du document interne du 11ème Congrès national pour approbation, exposé des propositions de gestion des plateformes régionales pour approbation et exposé des amendements proposés quant au projet de feuille encadrant le modèle organisationnel pour approbation également.



Rachid Meftah