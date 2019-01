Le Conseil d'affaires maroco-saoudien examine les opportunités économiques en Afrique

Le Conseil d’affaires maroco-saoudien a tenu, mardi à Casablanca, une séance de travail consacrée à l’examen des opportunités de coopération commune au niveau du continent africain.

En concrétisation de cette volonté affichée par les deux parties, il a été convenu de se concerter pour l'organisation d'une mission du Conseil en vue d’explorer les possibilités d’investissement au Gabon, un pays qui entretient des relations privilégiées avec le Maroc.

Au cours de cette réunion, Khalid Benjelloun, président du Conseil, côté marocain, a estimé que les deux parties ont besoin de joindre les efforts des entreprises marocaines et saoudiennes, en vue d’une meilleure mise à profit des opportunités offertes par l’Afrique.

La complémentarité entre les sociétés des deux pays requiert la conclusion de partenariats édifiants, a-t-il insisté, relevant que la dynamisation des relations économiques entre les deux Royaumes revêt une grande importance, au regard des potentialités dont ils regorgent dans l’ensemble des domaines.

Pour sa part, Mohammad Bin Fahd Al-Hammadi, président du Conseil, côté saoudien, a fait part de la détermination commune de faire réussir la mission prévue au Gabon en prélude aux actions conjointes sur le marché africain, jugeant crucial de s’ouvrir économiquement sur un continent "prometteur", essentiellement dans le domaine de la sécurité alimentaire.

Il s’est félicité de l’excellence des relations politiques entre le Maroc et l’Arabie Saoudite, un facteur qui doit être mis à bon escient en vue du renforcement des liens économiques.

M. Al-Hammadi a, à ce propos, suggéré la création d’une société d’investissement mixte pour augmenter le volume des échanges commerciaux et booster la circulation des capitaux et des marchandises entre les deux pays.

Il a fait remarquer que l’idée de création d’une ligne maritime suscite l’intérêt des deux côtés, d’autant que la vision stratégique 2020-2030 lancée en Arabie Saoudite présente de vastes horizons devant les investissements arabes et étrangers.