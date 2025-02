Le Code de déontologie professionnelle des comptables agréés en débat à Marrakech

Le Code de déontologie professionnelle des comptables agréés a été au centre d'un séminaire organisé, vendredi à Marrakech, avec la participation d'un parterre de praticiens, d'experts et de professionnels du secteur.



Initiée par le Conseil régional de Marrakech-Safi relevant de l’Organisation Professionnelle des Comptables Agréés (OPCA), cette rencontre visait à examiner les principes et règles du Code de déontologie de la profession et de partager les meilleures pratiques en matière d’application dans le cadre professionnel.



Véritable cadre de référence pour organiser les relations professionnelles et garantir le respect des normes éthiques, ce Code fixe les principes fondamentaux visant à renforcer la crédibilité et la transparence du métier, rapporte la MAP.



Les intervenants lors de cette rencontre ont, ainsi, mis en avant la nécessité d’une adhésion collective aux dispositions de ce code, condition essentielle pour assurer un exercice professionnel rigoureux et renforcer la confiance des entreprises et des institutions.



S’exprimant à cette occasion, Hassan Boulaouane, président du Conseil régional des comptables agréés de Marrakech-Safi, a indiqué que l’adoption et l’application rigoureuse du Code des devoirs professionnels constituent la pierre angulaire de la structuration de la profession.

"Il s'agit d'un outil garantissant l’intégrité, la transparence et la responsabilité des praticiens, tout en consolidant leur rôle dans l’économie régionale et nationale", a-t-il souligné.



Il a également indiqué que la mise en place de mécanismes de suivi et d’accompagnement est essentielle pour garantir une mise en application effective des dispositions du Code, appelant à un engagement collectif des professionnels pour en assurer le respect.



De son côté, l'expert et professeur universitaire, Allal Fali a mis l’accent sur "l’importance d’une adhésion collective à ces principes éthiques, qui ne se limitent pas à un cadre réglementaire, mais traduisent une véritable culture professionnelle".



Il a, dans ce cadre, relevé que le respect des règles de déontologie constitue un levier essentiel pour assurer la crédibilité et la pérennité de la profession, notamment dans un contexte économique en mutation.



Et d'ajouter que la sensibilisation et la formation continue des comptables agréés sur ces exigences déontologiques sont primordiales pour garantir une application efficace et durable du Code des devoirs professionnels.



Le Code de déontologie professionnel des comptables agréés définit des règles précises auxquelles les professionnels doivent se conformer, favorisant ainsi un exercice fondé sur la conscience, le sérieux et la responsabilité. Son application vise à renforcer la confiance du public et des partenaires envers la profession de comptable.