Le CRI de l'Oriental valide 83 projets d’investissement au premier semestre

Le Centre régional d’investissement (CRI) de l’Oriental a approuvé, durant le 1er semestre 2018, un total de 83 projets d’investissement pour un montant global de 1,57 milliard de DH, représentant 66 % du nombre global des projets instruits, selon les données du CRI.

Le CRI de l’Oriental a instruit au cours des six premiers mois de l’année en cours, à travers les différentes commissions régionales, un total de 124 projets d’investissement, pour une enveloppe globale de 2,9 milliards de DH, précise le centre dans son bilan semestriel.

Ainsi, rapporte la MAP, 21 projets, d’un montant de 745 millions de dirhams, ont reçu un avis défavorable pour des motifs d’ordre juridique, technique et économique.

Il s’agit notamment de l’indisponibilité du terrain demandé, la faible valeur ajoutée du projet et la non-conformité avec les dispositions du Plan d’aménagement, souligne-t-on.

Les 20 projets restants, d’un montant d’environ 594 millions de DH, sont en cours d’instruction. La plupart de ces projets concernent des demandes de dérogation en matière d’urbanisme dont le CRI reste uniquement un membre de la commission y afférente.

L’analyse sectorielle des projets instruits dénote de la prédominance des projets d’habitat avec un montant d’investissement avoisinant 1,3 milliard de DH, soit 44,67 % du volume d’investissement total, avec la génération de 950 emplois prévu.

En second lieu, se situe le secteur de l’industrie avec un coût d’investissement de 391 millions de DH, soit 13,44 % du volume global d’investissement, avec à la clé la création à terme de 1.877 emplois.

Le montant de l’investissement global des projets instruits pour ce premier semestre (2,9 milliards de DH) a diminué de 48 % par rapport à la même période de l’année 2017, qui avait atteint 5,6 milliards de DH.

Concernant les projets examinés sans décision définitive, le nombre a nettement augmenté pendant la même période, relève le CRI.

A noter que durant l’année 2017, le CRI de l’Oriental a agréé 167 projets (51 % du nombre total des projets instruits) pour un investissement avoisinant les 4,5 milliards de DH, soit une variation de -1,31 % par rapport à l’année 2016 qui avait enregistré 4,57 milliards de DH.