Le CRI de Tanger-Tétouan-Al Hoceima tient son 13ème Conseil d'administration

Le Centre régional d'investissement (CRI) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a tenu, vendredi, son 13ème Conseil d'administration, sous la présidence du ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques, Karim Zidane.



Il s’agit de la première réunion après l’entrée en vigueur de la réforme des CRI, initiée conformément aux dispositions de la loi n°22-24 modifiant et complétant la loi n°47-18 portant réforme des CRI et création des Commissions régionales unifiées d’investissement (CRUI), qui vise à renforcer leur rôle dans l’attractivité et l’accompagnement des investissements à l’échelle régionale, indique un communiqué du CRI.



S'exprimant à l’ouverture des travaux de cette session, le ministre a rappelé les Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, en matière de promotion de l’investissement et de la nécessité de mettre en place un cadre unifié et cohérent de gouvernance de l’investissement à même de stimuler la dynamique économique et d’accélérer la croissance, afin d’atteindre les objectifs fixés en matière d’investissement privé.



Lors de son intervention, le directeur du CRI de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Yassine Tazi, a dressé le bilan annuel des réalisations du Centre, mettant en exergue les performances obtenues, marquées par une progression notable des principaux indicateurs de l’investissement régional qui reflètent une dynamique économique soutenue et une attractivité régionale renforcée, rapporte la MAP.



Ainsi, la CRUI a statué sur 838 dossiers d’investissement en 2024, dont 88% des dossiers ont été approuvés (737 projets), pour un montant d’investissement total de 85 milliards de dirhams, soit une augmentation de 16% par rapport à l’année 2023, précise la même source, notant que ces projets, instruits favorablement dans un délai moyen d’environ 4 jours, permettront la création de près de 68.700 emplois à terme.



L’année 2024 a été également marquée par l’accompagnement de plus de 6.200 porteurs de projets dans le cadre de différents programmes, à l’instar d'"Investangier Academy", "Manar Al Moustatmir", "Learning By Doing", ou encore le concours d’open innovation "Territory Development Challenge" (TDC), témoignant ainsi des efforts continus du Centre pour le développement de l’entrepreneuriat, l’innovation et la pérennisation des TPME.



Par ailleurs, le CRI a organisé et participé à plus de 76 manifestations à l’échelle régionale, nationale et internationale, en coordination avec les acteurs de l’écosystème régional, pour la promotion de l’offre territoriale et l’attractivité de nouveaux investissements productifs, accompagnant avec succès plus de 113 délégations dans le cadre de leurs missions de prospection et de développement à l’international.



A l’issue du Conseil, les membres ont approuvé à l’unanimité l’ensemble des résolutions inscrites à l’ordre du jour.