Le CRI de Fès-Meknès publie son guide de la création d’entreprise

Le Centre régional d’investissement (CRI) Fès-Meknès vient de publier son guide de la création d’entreprise, un manuel pratique destiné aux porteurs de projets.



La publication de ce guide participe de ‘’la grande priorité’’ qu’accorde le CRI au soutien et à l’accompagnement des porteurs de projets durant toutes les phases de leurs cycles de vie, depuis le cadrage de l’idée de projet jusqu’à sa concrétisation, en passant par l’assistance pour les démarches de création d’entreprise.



Le guide explique les étapes essentielles que chaque créateur d’entreprise est appelé à suivre pour concrétiser son envie d’entreprendre. Il répond également aux questions relatives au cadrage du projet, au montage du Business plan, au financement et aux différentes démarches de création.



Le CRI y incorpore une liste détaillée des contacts des professionnels de la création d’entreprise. Outre le guichet unique de création d’entreprise du CRI, il s’agit des partenaires institutionnels (OMPIC, tribunal de commerce, Impôts, CNSS) et de nombreuses institutions et associations qui œuvrent en matière d’information, d’orientation et d’accompagnement dans la création d’entreprise.



Selon le Centre régional d’investissement, ce guide a pour ambition de simplifier l’acte de création au niveau de la région Fès-Meknès, qui regorge de potentialités importantes, notamment dans les secteurs de l’industrie, de l’offshoring, de l’agriculture, du tourisme et de l’artisanat.



La région Fès-Meknès a connu en 2020 une dynamique entrepreneuriale malgré le contexte de crise sanitaire de la Covid-19, avec 6.977 créations.