Le CMC publie un spécial sur la transformation digitale

Le Centre marocain de conjoncture (CMC) a publié mardi son dernier numéro mensuel "Maroc Conjoncture" n°367, qui est une édition spéciale intitulée "La transformation digitale : Atouts et enjeux socioéconomiques".



Ce numéro s'articule autour de plusieurs axes portant notamment sur "Data et Cloud Computing (CC) : développement à l'international et défis du Maroc", "Globalisation et impact sur le marché du travail marocain : des échos mondiaux aux réalités locales" et "Marché du travail : reflet de profondes mutations technologiques en cours", indique le CMC dans un communiqué.



Il s'agit aussi de "L'entrepreneuriat social au Maroc : une réponse aux défis sociaux et économiques", le "Chômage au Maroc : vive augmentation en 2023" et "Activité, emploi et chômage : quels scénarios à l'horizon 2030 ?".



Dans cette publication, le CMC souligne que la transformation digitale des entreprises et des administrations, la souveraineté numérique et la compétitivité économique sont aujourd'hui les trois enjeux du "Cloud" qui se hisse ainsi en priorité stratégique.



En ce qui concerne l'impact de la globalisation sur le marché du travail marocain, le Centre fait remarquer que l'interaction complexe entre les tendances mondiales et les particularités nationales donne naissance à une série d'opportunités et de défis uniques pour les travailleurs, les entreprises et les décideurs.



En outre, le CMC soutient qu'en raison de la complexité de sa structuration mais aussi de la fragilité et des nuances des concepts et des notions qui le régissent et qui diffèrent d'une société à une autre, le fonctionnement et la dynamique du marché du travail sont loin d'être aisément appréhendables.



S'agissant de l'entrepreneuriat, le Centre relève qu'au Maroc, cette forme de responsabilité n'est pas seulement une tendance, mais une réponse pragmatique aux défis socioéconomiques, précisant que ce secteur, avec son potentiel de générer un impact social significatif, tout en restant économiquement viable, attire l'attention des acteurs économiques, des décideurs politiques, ainsi que de la société civile.