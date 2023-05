Le CESE et le Parlement arabe discutent des enjeux de la transformation numérique

Les enjeux de la transformation numérique ont été au centre d'une réunion tenue, lundi à Rabat, entre le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Ahmed Reda Chami, et une délégation du Groupe de travail parlementaire de haut niveau sur la technologie, l'innovation et la transformation numérique du Parlement arabe, conduite par le président du Parlement arabe, Adel Ben Abderrahman Al-Assoumi, et le président du Groupe de travail et parlementaire Khaled Abu Hassan.



Lors de cette réunion, à laquelle ont pris part deux membres du Conseil, Ahmed Abaddi et Amine Mounir Alaoui, les deux parties ont discuté des transformations mondiales que connaît le secteur numérique et de leurs répercussions, à la fois positives et négatives, sur les voies de développement actuelles et futures des pays arabes, les systèmes de gouvernance des Etats et des entreprises, ainsi que sur la vie des sociétés et des individus, indique le CESE dans un communiqué.



Dans son allocution, rapporte la MAP, M. Chami a souligné la nécessité d'une implication positive dans les choix technologiques, d'innovation et de transformation numérique au niveau de la région arabe, et son rôle crucial dans la réalisation du développement durable, rapporte la même source. Et de noter que cela a incité le Conseil à proposer des mesures visant à accélérer l'adoption de mesures législatives, réglementaires, institutionnelles et de sensibilisation nécessaires, notamment pour remédier au retard accusé dans le domaine du digital, et de saisir les grandes opportunités qu'offrent les technologies numériques en termes de promotion de la démocratie, de participation citoyenne au processus de prise de décision, de croissance économique et d'amélioration des indicateurs sociaux et culturels.



Pour sa part, le président du Parlement arabe a estimé que le développement de tout projet, idée ou initiative nécessite des bases législatives solides, ce qui exige le renforcement du rôle complémentaire entre le Parlement et le gouvernement, ainsi que de l'approche participative avec l'ensemble des parties, soulignant l'importance de l'intégration des connaissances arabes, en particulier dans le domaine du savoir, de la digitalisation et de l'innovation.



Le président du Groupe de travail parlementaire a, pour sa part, évoqué les répercussions politiques, sociales et économiques de la digitalisation, "qui a un impact direct sur le quotidien, d'où la nécessité de la mise en place d'un cadre législatif réglementant la vie des citoyens, et à même de faire face aux défis actuels".



A cette occasion, M. Abaddi a exposé un état des lieux de la démarche participative du CESE, à l'instar de M. Alaoui, qui a présenté l'avis du Conseil "Vers une transformation digitale responsable et inclusive".



Le Conseil a réalisé un certain nombre d'études et d'avis sur le thème des technologies modernes et de la transformation digitale, notamment "L'école, les nouvelles technologies et les paris culturels" (2014), et "La transformation digitale au service du citoyen, pour la réalisation d'un développement économique durable", comme thème spécial du rapport annuel du Conseil en 2016, en plus de "Technologies et valeurs : l'impact sur les jeunes" (2017), "Pour une politique d'innovation qui libère les énergies au service d'un nouveau modèle industriel" (2020) et "Vers une transformation digitale responsable et inclusive" (2021).