Le CDD et BiiA lancent un réseau social privé dédié aux entrepreneurs marocains

Le Club des dirigeants (CDD), en collaboration avec son partenaire technologique Business & Innovation Institute of America (BiiA), a annoncé le lancement du premier réseau social privé dédié aux entrepreneurs marocains d’ici et d’ailleurs cdd.ma.



Cette plateforme digitale sera exclusivement réservée aux membres du Club des dirigeants et offrira de nombreux avantages en matière de networking professionnel, indique le CDD dans un communiqué.



Les membres du Club des dirigeants pourront utiliser cette plateforme pour se connecter avec d'autres entrepreneurs du Maroc et de la diaspora, échanger des idées, partager des connaissances et des compétences, et collaborer sur des projets communs, rapporte la MAP.



La plateforme offrira également des fonctionnalités avancées de recherche pour permettre aux membres de trouver rapidement des partenaires potentiels, des investisseurs, des clients et des fournisseurs.



"Nous sommes ravis de lancer cette plateforme digitale pour nos membres", a déclaré le président du Club des dirigeants, Driss Drif, cité dans le communiqué.



"Nous sommes convaincus que cela va permettre à nos membres d'élargir leur réseau professionnel et de créer de nouvelles opportunités de business. Cette plateforme est également un excellent moyen pour nos membres de rester informés des dernières tendances et innovations dans leur secteur d'activité", a-t-il ajouté.



La mise en place de cette plateforme digitale est un exemple concret de l'engagement du Club des dirigeants en faveur de l'innovation et de la création de valeur pour ses membres.

Cette collaboration vise à renforcer l'écosystème entrepreneurial au Maroc en offrant des solutions innovantes pour faciliter les échanges et la collaboration entre les entrepreneurs du pays et de la diaspora, et ainsi créer de la valeur pour ses membres.



Les avantages de la mise en place d'une telle plateforme digitale pour le business networking sont nombreux. Elle permettra aux membres du Club des dirigeants de se connecter avec des entrepreneurs du Maroc et de la diaspora, élargissant ainsi leur réseau professionnel et leurs opportunités de business, et d'accéder à des ressources et à des outils de recherche avancés pour trouver rapidement des partenaires, des investisseurs, des clients et des fournisseurs potentiels.



Il s'agit aussi de partager les expériences avec d'autres entrepreneurs, ce qui peut aider à développer de nouvelles idées et de nouveaux projets, et d'accéder à des événements exclusifs organisés par le Club des dirigeants pour favoriser les rencontres et les échanges professionnels.



"Conscients que cette plateforme digitale sera un outil précieux pour les entrepreneurs du Maroc et de la diaspora, nous sommes impatients de voir nos membres l'utiliser pour échanger des idées, développer de nouveaux projets et créer de la valeur pour eux-mêmes et pour leurs communautés", conclut le communiqué.