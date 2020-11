Le 7ème Salon de l’immobilier d’Agadir “Almogar N’Laaqar ” se poursuit jusqu ’ au 19 novembre

La 7è édition du Salon de l’immobilier d’Agadir, “Almogar N’Laaqar”, a été lancée lundi et se poursuivra jusqu’à 19 novembre .Cette année, les organisateurs ont fait le choix d’innover, avec une édition 100% virtuelle, à travers la plateforme : www.anlvirtuel.com. Fort de son succès, le Salon de l’immobilier d’Agadir, initié par la société “Ines Events”, accompagne depuis 7 ans le marché de l’immobilier à Agadir, selon les organisateurs, qui précisent que ce rendez-vous annuel réunit tout l’écosystème immobilier de la région afin de présenter les tendances du marché et accompagner non seulement les opérateurs immobiliers, mais aussi les clients dans leur choix et les conseiller sur les meilleurs placements. Cette manifestation, qui accueille plus de 15.000 visiteurs, intervient cette année dans un contexte particulier, marqué essentiellement par les effets de la pandémie de Covid19 et les différentes mesures de restriction et de prévention, rappelle la MAP. En réponse à ce contexte inédit, le salon a été réinventé cette année en offrant une expérience 100% digitale pour enrichir à la fois l’expérience des exposants et des visiteurs virtuels. Dans ce sens, la 7e édition du Salon de l’immobilier d’Agadir, prévoit de modéliser le salon en 3D, ce qui donnera la possibilité de faire une visite virtuelle de 360° de tout l’espace d’exposition à travers la plateforme. Cette modélisation permettra aussi d’avoir la possibilité de visiter chaque stand et de communiquer avec les exposants en temps réel. Les stands virtuels donnent la possibilité aux visiteurs de consulter les différents projets exposés via des liens dynamiques en plus des séquences vidéo des différents exposants, selon les organisateurs qui précisent également que la visite virtuelle permettra d’accéder aux plans des projets, de discuter avec les conseillers en ligne, de consulter les informations sur les entreprises, ainsi que d’accéder aux liens des réseaux sociaux des exposants, d’envoyer des messages à leur messagerie et de télécharger les documents en format PDF. Cette édition verra l’organisation, également, d’ateliers virtuels avec des experts afin de fournir les renseignements nécessaires aux visiteurs, outre des speed meetings qui seront proposés avec des professionnels du domaine.