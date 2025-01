Le 2ème Salon régional de l’économie sociale et solidaire, du 27 janvier au 2 février à Marrakech

La deuxième édition du Salon régional de l’économie sociale et solidaire de Marrakech-Safi se tiendra du 27 janvier au 2 février prochain dans la cité ocre, sous le thème "Pour une économie sociale et solidaire équitable et inclusive".



Organisé par le Conseil de la région Marrakech-Safi, en partenariat avec le secrétariat d’Etat chargé de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, cet événement se veut une plateforme pour la commercialisation des produits agricoles et d’artisanat, et la mise en lumière du rôle de ce secteur dans le développement durable, tout en offrant un espace idoine pour l'échange entre les différents acteurs et intervenants dans ce domaine.



Ce salon vise également à valoriser les produits du secteur de l’économie sociale et solidaire, créer une nouvelle dynamique de promotion et de commercialisation, et à permettre aux visiteurs de découvrir les produits des coopératives et des organisations professionnelles dans les domaines de l’artisanat et de l’agriculture, indique un communiqué des organisateurs, rapporte la MAP.



Cette édition, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des grandes orientations du Conseil régional de Marrakech-Safi en matière de marketing territorial et de promotion de ce secteur en tant que levier important du développement économique, réunira environ 170 exposants représentant des coopératives actives dans les domaines de l'artisanat, de l'agriculture et des services, ainsi que des artisans issus de différentes régions du Royaume et de pays africains partenaires, outre des experts et spécialistes en économie sociale et solidaire, qui animeront des ateliers de formation, précise la même source.



Ces ateliers, destinés aux exposants et aux professionnels du secteur, portent essentiellement sur la gestion des entreprises opérant dans ce domaine, les principes et valeurs encadrant l’économie sociale et solidaire, ainsi que sur les mécanismes de marketing numérique, la comptabilité financière et le cadre juridique régissant le secteur.



Au menu de cette édition figurent aussi des spectacles qui seront présentés par des troupes folkloriques représentant les différentes provinces de la région, ainsi qu'une cérémonie pour célébrer les coopératives les plus innovantes, conclut le communiqué.