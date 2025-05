Le 1er Festival national du Film Universitaire de Rabat

La Faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat organise, du 28 au 30 mai, la 1ère édition du Festival national du Film Universitaire de Rabat.



Cet événement constitue une plateforme essentielle pour la mise en valeur des productions cinématographiques des étudiants et l'encouragement de la recherche scientifique dans le domaine des études cinématographiques, indique un communiqué des organisateurs.



Ainsi, ce festival vise à fournir un espace académique propice à l’exposition et à l'échange autour des projets cinématographiques réalisés par les étudiants, précise la même source, notant que les activités prévues dans le cadre de cet événement varient entre conférences, projections de films, rencontres et ateliers.



Cette édition sera marquée par une compétition officielle qui met en lice des courts métrages, réalisés par des étudiants issus d'universités et d'instituts supérieurs marocains, et qui seront minutieusement évalués par un jury spécialisé, en vue de décerner des prix honorifiques dans diverses catégories.



Outre la dimension compétitive, poursuit le communiqué, le festival ambitionne de promouvoir les compétences des étudiants dans le domaine de développement des projets cinématographiques à travers la compétition "Pitching" qui leur permet d'exposer leurs idées préliminaires devant un jury composé d'experts expérimentés.



Au programme de cet événement figure également une série d’activités scientifiques et culturelles visant à renforcer davantage le dialogue académique et à promouvoir l'échange des connaissances autour des sujets liés au cinéma et à son enseignement au cycle universitaire.



Il s'agit notamment d'une conférence sur la mémoire cinématographique de l’intellectuel, à laquelle prendront part des chercheurs et des professeurs, et d'une table ronde consacrée à l'examen des problématiques liées à l’enseignement du cinéma dans les universités et à l’évaluation des approches pédagogiques et des moyens de les promouvoir conformément aux développements théoriques et pratiques que connaît le domaine du cinéma.