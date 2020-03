Le 13ème Forum de l’ENAM dédié à la digitalisation de l'agriculture marocaine

La digitalisation de l'agriculture marocaine sera au cœur de la 13ème édition du Forum de l’Ecole nationale d’agriculture de Meknès (ENAM) prévue jeudi 19 mars courant.

Comme chaque année, l’ENAM et le Cercle des élèves ingénieurs (CEI) s'associent pour donner vie à ce rendez-vous devenu au fil des éditions un espace « de rencontre des décideurs nationaux et internationaux, et des entreprises agricoles et para-agricoles privées, des associations et des coopératives », relève cet établissement.

En tant que plateforme d'apprentissage et de partage, cet événement s'intéressera cette année aux actualités agronomiques, précisent les organisateurs dans un communiqué.

« Les technologies numériques innovantes ne cessent de bouleverser le monde, et l'agriculture ne fait pas l'exception. En effet, grâce au Big Data et à la programmation, une agriculture intelligente « smart farming » s’installe, plus mesurée, plus précise et plus systémique », font-ils remarquer.

Pour les promoteurs du forum, il ne fait ainsi aucun doute que « la transformation numérique de l’agriculture marque l’émergence d’une nouvelle ère, dans laquelle productivité et écologie seraient réconciliées, production et distribution rapprochées, agriculteur et consommateur réunis », relèvent-ils.

Ce n’est donc pas un hasard si la thématique choisie pour cette 13ème édition du Forum de l’ENAM s’intéresse aux défis, enjeux et perspectives de développement de la digitalisation de l'agriculture marocaine.

Etant donné que les sujets en lien avec cette thématique de cette année sont très vastes, pour éviter de se disperser, le comité organisateur a pris le soin de centrer « la discussion sur le mouvement technologique qui a enrobé l'agriculture marocaine, ainsi sur différentes nouvelles technologiques adoptées », souligne-t-il.

Ouvert à toute personne impliquée au domaine agricole, aux étudiants des écoles supérieures comme au grand public, le Forum de l’ENAM 2020 s’articulera ainsi autour de deux panels.

Le premier panel, « Acteurs et politiques pour la digitalisation de l’agriculture marocaine », tentera d’établir un état des lieux des types d’acteurs impliqués dans le processus de digitalisation de l’agriculture marocaine et des politiques publiques ainsi que leurs enjeux et défis dans ce domaine, explique-t-on.

Soulignons que les thèmes structurants de ce panel porteront sur la stratégie du ministère pour la digitalisation du secteur agricole, l’utilisation des nouvelles technologies dans le domaine des statistiques agricoles et la formation des cadres compétents capables de suivre le rythme du développement.

Concernant le deuxième panel, « Innovations techniques et technologiques pour une agriculture marocaine digitalisée », il cherchera à mettre en exergue les potentialités offertes par l’imagerie satellitaire et l’usage de drones.

Soulignons que ce panel mettra aussi en avant les « applications de gestion des ressources à l’échelle des exploitations mais aussi d’aide à la décision mise à la disposition des producteurs et leur applicabilité au regard du contexte agricole marocain relativement aux réalités du terrain », précise le communiqué.

A noter que les thèmes qui seront abordés dans le cadre de ce panel porteront sur la carte de fertilité des sols, l’usage des drones en agriculture (fertilisation, traitements phytosanitaires, etc.), la digitalisation de la production des cultures sucrières, la digitalisation du domaine du machinisme agricole et l’utilisation des nouvelles technologies pour la gestion rationnelle de l’irrigation.

Pour rappel, l’ENAM est un établissement public d'enseignement supérieur spécialisé dans la formation d’ingénieurs agronomes.