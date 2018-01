Lancement du programme d’interventions humanitaires de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité

La Fondation Mohammed V pour la Solidarité a démarré, samedi, au niveau de la province de Midelt, son programme d’interventions humanitaires dans le cadre de l’opération Grand Froid-Hiver 2018. Environ 3500 foyers dans quatre communes rurales de la province vont bénéficier de l’opération de distribution d’un Kit Grand Froid composé de produits alimentaires (farine, riz, sucre, thé, sel, huile et lait) et de couvertures.

L'opération a ciblé ce samedi les communes d’Anemzi et d'Agoudim et se poursuivra dimanche à Imilchil et Sidi Ouyahya Ouyoussef.

Sur Instructions Royales, la Fondation Mohammed V pour la Solidarité a entamé son programme d’interventions humanitaires dans le cadre de l’opération Grand Froid-Hiver 2018, a indiqué la Fondation dans un communiqué.

"La Fondation Mohammed V pour la Solidarité se mobilise, une nouvelle fois, en faveur des populations rurales exposées à la vague de froid et aux fortes chutes de neige annoncées pour ce samedi 6 janvier, et active le programme Opération Grand Froid dans les provinces du Grand et Moyen Atlas", a souligné le communiqué.

Selon la même source, un important dispositif humain et logistique est déployé sur les provinces touchées, et ce en coordination avec le ministère de l’Intérieur et les autorités locales.

Pour cette première phase de cette opération, les équipes de la Fondation interviendront au niveau des quatre provinces de Khénifra, Midelt, Azilal et Al Haouz.