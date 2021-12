Lancement des travaux de la zone industrielle de Haidara à Fnideq

Les travaux de réalisation d'une zone industrielle dans la zone Haidara, à Fnideq, ont été lancés récemment, après l’achèvement des études techniques. Ainsi, les travaux d'excavation, de construction des routes et d’extension des réseaux d'eau, d'électricité, d’éclairage public et d'assainissement ont commencé. Cette zone industrielle, qui s'étend sur une superficie de 15 ha, sera réalisée sur un foncier appartenant au domaine de l’Etat et équipée parles départements concernés. Des unités seront construites et mises à disposition des investisseurs à des prix incitatifs, rapporte la MAP. Ce projet s'inscrit dans le cadre des mesures annoncées lors d'une réunion tenue en mars dernier, au siège de la préfecture de M'diq-Fnideq, et présidée par le wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, en vue d’examiner les mesures à même de parvenir à un décollage économique de la préfecture. Trois conventions d'investissement ont été signées récemment avec trois entreprises pour s’installer au niveau de la préfecture de M'diq Fnideq, en attendant l’annonce d’autres investissements dans la zone industrielle de Haidara. Deux de ces entités travaillent dans le domaine du recyclage textile, tandis que la troisième oeuvre dans les industries alimentaires et la valorisation des produits de la mer. Ce projet vise à améliorer l'employabilité et à stimuler l'entrepreneuriat auprès des catégories précaires, en particulier les femmes et les jeunes de la préfecture de M'diq-Fnideq. Dans ce sens, le gouverneur de la préfecture de M'diq-Fnideq, Yassin Jari, a effectué, samedi, une visite de terrain, en présence du directeur du Centre régional d'investissement de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, du directeur général de Tanger Med Zones et des chefs des services décentralisés concernés, afin de s’enquérir de l’état d’avancement du projet de la zone industrielle de Haidara et du projet de la zone d'activités économiques de Fnideq. Cette visite a également été l’occasion de s’arrêter sur la grande importance que revêtent ces deux projets pour créer des opportunités d'emploi et attirer des investissements à Fnideq, ce qui permettra à la ville de devenir un pôle économique et industriel important dans la préfecture. Les responsables ont ainsi souligné la nécessité de conjuguer les efforts pour surmonter les difficultés administratives et techniques, de manière à achever l’ensemble des travaux de ces projets dans les délais impartis.