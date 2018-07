Lancement des travaux de construction d'un complexe touristique à Kénitra

A L’occasion du 7ème anniversaire du lancement de la "Vision 2020 de la stratégie de développement touristique" et dans le cadre de la participation du secteur privé dans la mise en œuvre du Plan stratégique de développement intégré et durable de la ville de Kénitra (2015-2020), notamment (l’axe de développement touristique), la société 2SMHPROMO lance les travaux de construction d'un complexe touristique, avec un coût d'investissement de 229 millions de dirhams.

Ce projet, qui s’étend sur une superficie de plus de 6ha (propriété privée de la société 2SMHPROMO), est composé d'un parc aquatique, d’un hôtel et un mall commercial.

Les services qui seront fournis par ce projet se résument comme suit : natation, shopping, loisirs, sport, restauration, hôtellerie, information et sensibilisation.

Ce complexe touristique, qui se situe à l'entrée de la ville de Kénitra vers Sidi Yahia du Gharb, et la zone franche AFZ, est considéré comme le plus grand projet touristique de la ville au cours du deuxième semestre de cette année, et dont les travaux de construction prendront fin dans 18 mois.