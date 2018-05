Lancement des camps d'été au profit de jeunes Marocains

L’ambassade des Etats-Unis au Maroc a lancé vendredi "My Summer of Discovery" pour l’année 2018, une initiative visant à inspirer les jeunes Marocains à explorer les sciences, les arts et la langue anglaise à travers l'organisation de 21 camps d’été de style américain.

Cette initiative d’apprentissage interactif profitera cette année à plus de 1.500 jeunes Marocains issus de neuf régions du Royaume, indique l'ambassade américaine à Rabat dans un communiqué. Celle-ci ajoute avoir confié à 12 ONG marocaines l'organisation de cette initiative qui constitue "une opportunité unique pour les jeunes campeurs de développer leur créativité, de nourrir leur confiance en soi et de renforcer leurs compétences professionnelles".

Suite au lancement de cette initiative, un week-end de formation sera organisé deux jours durant au profit des associations bénéficiaires pour les familiariser avec les principes de leadership américains et les modèles interactifs de camps d’été.

"A l’ambassade des Etats-Unis, nous sommes fiers d’appuyer les aspirations de la jeunesse marocaine. Grâce à ces camps d’été, nous souhaitons aider les jeunes Marocains à explorer et découvrir leur potentiel, grâce à des programmes pluridisciplinaires et innovants, dans la science, la technologie, l’ingénierie, les arts et les mathématiques, et à promouvoir l’engagement communautaire, le bénévolat et l’entrepreneuriat social", a déclaré la chargée d’affaires Stephanie Miley.

En 2017, dans le cadre de la première édition de l’initiative "My Summer of Discovery", l’ambassade des Etats-Unis à Rabat a financé 19 camps d’été dans 17 villes et provinces du Maroc.