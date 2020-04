Lancement de “muhub.ma”, une plateforme à impact social et économique

La Société Générale Maroc, présidée par Ahmed El Yacoubi, et l’Association Maroc Impact ont lancé récemment “muhub.ma”, une plateforme agile à impact social et économique pour favoriser l’émergence et l’accélération de projets liés à la gestion de la crise du Covid-19 et pour “mieux vivre” la période de confinement.

Il y a tout juste un mois, Maroc Impact et Société Générale Maroc signaient un Mémorandum Act “IMPACT4CHANGE” et décidaient d’unir leurs forces dans une vision ouverte et volontariste déclinée en actions concrètes auprès de ceux qui ont envie d’entreprendre, indique un communiqué du groupe, ajoutant que le lancement du premier projet à impact social et positif (Muhub), était initié en partenariat avec l’Université Hassan II de Casablanca (UH2C).

“La crise sanitaire du Covid-19 impose de facto d’opérationnaliser des actions à impacts positifs et d’urgence. Elle nous questionne sur notre capacité à réagir, à nous adapter, à trouver des solutions et à réorienter les productions vers les besoins induits par la crise”, souligne la même source, relevant que c’est pour cette raison que les acteurs ont décidé de consacrer la première action au déploiement d’une plateforme collaborative de solutions d’innovation frugale, baptisée muhub.ma.

Muhub.ma est composé de deux espaces: DABA Solutions et DABA Infos. DABA Solutions (Do Anywhere, Build Anywhere, et Maintenant !) est un espace de mise en réseau pour l’émergence de projets d’innovation locales, favorisant leur changement d’échelle, rapporte la MAP. Au sein de DABA Solutions, les ingénieurs, les chercheurs, les étudiants, les entrepreneurs sociaux, les acteurs privés partenaires et publics peuvent contribuer ou s’engager ensemble au déploiement de solutions frugales innovantes.

DABA Solutions est donc un espace d’interconnexion pour tous ceux qui veulent agir, chaque partie prenante pouvant soumettre un besoin, proposer une solution, contribuer sous différentes formes, précise le communiqué.

Un Muhub Advisory Board fédérant des experts internationaux marocains, interdisciplinaire et indépendant étudie et valide les solutions proposées sur la base de critères prédéfinis: réponse à une problématique liée au Covid-19, capacité à présenter un prototype, intérêt général du projet, réplicabilité et potentiel d’exportabilité.

DABA Solutions contribue ainsi à construire une économie du partage et une société dynamique, circulaire, guidée par le bon sens, le partage, la créativité et l’agilité.

“Et parce que cette période de crise nous impose d’agir tout en respectant le confinement, parce que rester chez soi est aussi une façon d’agir pour endiguer la pandémie, muhub.ma met aussi à la disposition des communautés un espace d’informations, Daba Info, pour “mieux-vivre” cette période si particulière”, note la même source.

Daba Info est un espace qui rassemble les informations clés, utiles et pratiques sur des sujets aussi divers et variés que l’actualité liée à la crise, le télétravail, les services accessibles en ligne, les numéros utiles, les bons plans pour se cultiver, se divertir et s’évader par la pensée. Impulsé par le Maroc, Muhub a pour vocation d’essaimer sur l’ensemble du continent africain pour apporter des solutions entrepreneuriales, innovantes et frugales et ainsi contribuer à une économie africaine régénératrice. “En effet, si Daba Solutions est un espace commun à tous nos apporteurs de solutions panafricains, Daba Info sera déclinée pour d’autres pays afin de mieux vivre la période de confinement”, conclut le communiqué.