Lancement de la première édition “L’Innov’tex Maroc”

Le Cluster des textiles techniques marocains (C2TM) a procédé récemment au lancement de la première édition du concours national de l’innovation dans les textiles techniques dénommé « L’Innov’tex Maroc ».

Organisé avec l’appui du ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique et en partenariat avec l’École supérieure des industries du textile et de l’habillement (Esith), ce concours vise à identifier, gratifier et valoriser les meilleures inventions et innovations développées par des jeunes chercheurs et des porteurs de projets dans le domaine des textiles à usage technique.

Le concours, qui bénéficie également de l’appui de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) ainsi que de l’Association marocaine pour la recherche-développement (R&D Maroc), « prévoit deux catégories selon des thématiques liées au secteur des textiles à usage technique, prédéfinies par le comité d’organisation », indiquent les organisateurs.

La première catégorie s’adresse aux jeunes chercheurs doctorants inscrits dans les universités marocaines; tandis que la deuxième vise des inventeurs individuels (tout porteur de projet ingénieurs étudiants …), indiquent les organisateurs précisant que la date limite de dépôt du dossier de candidature est fixée au 20 mai courant à 23H59.

Dans un communiqué, les organisateurs indiquent qu’un jury sera désigné et se chargera de la sélection des candidatures, « tout en assurant le secret professionnel et le respect de la confidentialité quant au contenu des candidatures examinées ».

La même source précise que le dossier des candidats désireux de postuler à l’Innov’Tex Maroc doit contenir, outre le ou les CV du(es) porteur(s) du projet, le formulaire de candidature et la déclaration sur l’honneur (à télécharger sur le site innovtex.c2tm.ma, à remplir et signer).

En plus d’« un résumé, d’une page maximum, relatant le caractère innovant du projet soumis, que les organisateurs sont autorisés à publier ou à communiquer à la presse et aux médias ».

A noter que les lauréats de cette première édition seront primés lors d’une cérémonie de remise des prix prévue pour le mois de juillet 2019.

Fondé en novembre 2013, le Cluster des textiles techniques marocains compte parmi ses membres fondateurs des entreprises, des institutionnels publics et privés ainsi que des établissements d’enseignement et de recherche.

« L’objet principal du Cluster est de positionner l’offre des entreprises marocaines sur des filières textiles techniques à forte valeur ajoutée, et de stimuler les projets collaboratifs innovants dans ce domaine », peut-on lire sur le son site web.

L’organisation d’Innov’tex Maroc s’inscrit dans le cadre de ses missions parmi lesquelles la promotion de la R&D et de l’innovation dans les domaines des textiles techniques au sein des entreprises textiles, la stimulation des projets collaboratifs innovants et le soutien et l’accompagnement des porteurs de projets, précise la MAP.