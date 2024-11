Lancement de la Semaine nationale de l'entrepreneuriat en simultané avec la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat

Une initiative pionnière de l'ANAPEC

Mme Iman Belmaati, directrice générale de l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC), a présidé le lancement officiel de la Semaine nationale de l'entrepreneuriat, organisée du 11 au 17 novembre 2024, depuis le Technopark de Casablanca.Cet événement reflète l’engagement constant de l’ANAPEC à promouvoir et renforcer l’écosystème entrepreneurial au Maroc. Il s'agit d'une initiative innovante et inclusive visant à offrir un soutien global aux entrepreneurs dans toutes les régions du Royaume, en partenariat avec les acteurs locaux et régionaux.Cette initiative ambitieuse s’inscrit dans une stratégie globale visant à faciliter l'accès des entrepreneurs à un environnement intégré, comprenant des soutiens financiers et non financiers. Elle met également l'accent sur la proximité des services, notamment dans les zones manquant d'infrastructures adaptées.La Semaine nationale de l'entrepreneuriat s'inscrit dans l’offre de valeur de l'ANAPEC, orientée vers quatre cibles principales : les auto-entrepreneurs, les unités économiques informelles, les très petites entreprises (TPE) et les porteurs de projets. Cette offre repose sur des parcours flexibles et est soutenue par quatre plateformes opérationnelles : prospection, accompagnement, opportunités et animation. Ces outils permettent aux entrepreneurs d’accéder à des formations, des ressources pratiques et des opportunités concrètes pour transformer leurs idées en projets viables et à fort impact économique et social.Les activités de cette Semaine nationale se distinguent par une approche innovante, combinant prestations en présentiel et à distance. Les participants bénéficient d’une variété de ressources, incluant des formations pratiques, des compétitions, des simulations et des jeux éducatifs qui stimulent leur engagement et favorisent le développement de leurs compétences. Un contenu spécifique, adapté aux besoins des entrepreneurs, est également proposé : préparation de plans d’affaires, conception de modèles économiques et développement de projets, afin de renforcer leur capacité à prendre des décisions stratégiques pour leurs entreprises.Par ailleurs, la Semaine nationale de l'entrepreneuriat déploie huit unités mobiles modernes, entièrement équipées, qui sillonneront les 12 régions du Royaume. Elles offriront des ateliers pratiques et des consultations individuelles spécialisées, facilitant l’accès aux ressources et aux expertises nécessaires pour accompagner les entrepreneurs, notamment dans les zones rurales et semi-urbaines. Ces unités mobiles créent un lien essentiel entre les entrepreneurs et les opportunités de développement disponibles.Lors de l’édition précédente en 2023, plus de 10.000 entrepreneurs ont bénéficié des services de cette initiative. Cette année, les objectifs stratégiques visent à renforcer l’esprit entrepreneurial, encourager la création de nouvelles entreprises capables de générer de la valeur et des emplois, et accompagner les entrepreneurs dans le développement de leurs activités en surmontant les défis auxquels ils sont confrontés. Cela marque une étape majeure dans la construction d’un écosystème entrepreneurial inclusif et durable au Maroc, en phase avec les aspirations des jeunes générations et les exigences d’un avenir économique national résilient face aux mutations globales.