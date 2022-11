Lancement de la 6ème édition du Forum international des TPE à Dakhla

La 6ème édition du Forum international des très petites entreprises (FITPE), a été lancée vendredi à Dakhla, sous le thème "Le rôle des TPE marocaines d'ici et d'ailleurs dans le développement économique et social du Maroc".



Initié par le cabinet Attitudes Conseil dans le cadre des festivités marquant le 47e anniversaire de la glorieuse Marche Verte, ce forum a pour objectif notamment de consolider la relation de confiance avec les entrepreneurs de la région Dakhla-Oued Eddahab, d’obtenir des conseils sur mesure auprès de professionnels qualifiés et d’échanger avec les différents réseaux d’accompagnement (financiers et non financiers) pour créer un écosystème plus collaboratif dans la région.



Ce forum, qui connaît la participation d’institutionnels publics et privés et d’experts nationaux et internationaux intervenant dans l’acte d’entreprendre et l'accompagnement des TPE et des auto-entrepreneurs, constitue une occasion pour partager les expériences réussies nationales et internationales des entrepreneurs marocains résidant à l’étranger (MRE) et des acteurs internationaux actifs dans l’accompagnement des jeunes et des TPE ainsi que des auto-entrepreneurs, rapporte la MAP.



Dans une allocution lue en son nom, le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued Eddahab, Lamine Benomar, a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans le sillage des Hautes Orientations Royales visant à placer l'investissement au centre des politiques publiques, partant du fait que tout investissement est tributaire de la promotion des TPE en particulier et des entreprises en général.



"Ce forum accorde un intérêt particulier aux TPE, eu égard à leur rôle dans le soutien du tissu économique de la région", a souligné M. Benomar, faisant remarquer que Dakhla se veut désormais une plateforme favorisant la promotion du tissu entrepreneurial, à travers la mise en place de projets d’envergure, en l’occurrence le port Dakhla Atlantique et le projet de dessalement de l'eau de mer pour l'irrigation de 5.000 Ha.



Pour sa part, le président du Conseil régional, El Khattat Yanja, a souligné, dans une allocution lue en son nom, que cette instance élue ne ménage aucun effort en faveur de la promotion du secteur de l'emploi et du soutien des petites entreprises et de l'initiative individuelle, en vue de contribuer au développement de ce secteur, citant à cet égard la signature de plusieurs conventions de partenariat, de programmes et de projets en la matière.



Le conseil a conclu dans le cadre du contrat programme relatif au financement et à la mise en œuvre des programmes de développement intégré de la région, une convention pour matérialiser l'axe "soutien à l'emploi et promotion de l’entrepreneuriat", en matière d’auto-emploi, en mobilisant un montant global de 65,83 MDH, dont la contribution de la région est de l'ordre de 36,98 MDH, soit 57% du coût total, a relevé M. Yanja.



Cette convention, a-t-il poursuivi, vise à faciliter l'insertion des chercheurs d'emploi, à travers l’appui des TPE et d'activités génératrices de revenus via des prêts d'honneur faisant l’objet d'une convention avec l'Association "Dakhla Moubadara", avec un taux de réalisation d'environ 50% et un taux d'emploi de plus de 70%.



De son côté, la présidente du FITPE, Amal Cherif Haouat, a fait remarquer que les travaux de de ce forum s'articulent autour du soutien et de l'accompagnement des TPE, mettant l’accent sur leur rôle dans le développement de l'économie nationale, conformément aux Hautes Orientations Royales.



Mme Haouat, a dans ce sens, noté que les TPE sont pourvoyeurs d'emplois et contribuent au développement des régions et au renforcement du tissu économique du pays, tout en contribuant au maintien de l'économie de proximité.



Ce forum vise à "favoriser le réseautage au profit des TPE d'ici et d'ailleurs, avec des partenaires financiers et non financiers, qui soutiennent ces deux catégories d’entreprises", a-t-elle poursuivi, ajoutant qu’il tend également à contribuer au développement des initiative privées qui sont de nature à stimuler l'investissement productif de richesses et d’emplois.



Au menu de cette rencontre figurent l'organisation de plusieurs tables rondes autour de différents sujets, dont "Vision stratégique de l’avenir de la TPME au Maroc: quels dispositifs d’accompagnement financier et non financier pour ce segment d’entreprise?", "TPE marocains d’ici et ailleurs: expériences réussies d’ici et ailleurs et atouts et dispositifs pour les entrepreneurs marocains du monde" et "TPE et régions: comment faire émerger un vivier régional des TPE, créateur d’emplois et de croissance?".



Il s’agit également de l’organisation d’une série de panels portant notamment sur "L’entrepreneuriat féminin d’ici et ailleurs: Dans quelle mesure l’entrepreneuriat féminin au Maroc peut-il constituer un levier majeur dans la dynamique économique et sociale ?" et "Entreprendre au féminin: quelles perspectives pour se lancer et se développer ?".



Les défis et opportunités de l’inclusion financière et digitale des entrepreneurs marocains d’ici et ailleurs seront également traités lors de cet événement, en mettant l’accent sur l’innovation financière numérique, l’E-banking, le paiement électronique, le commerce électronique et les start-up innovantes.



En marge de ce forum, sept porteurs de projets présenteront leurs projets, en vue de trouver un financement, devant un jury composé d’organismes œuvrant pour la promotion de l’entrepreneuriat, de banques et d’institutions financières.



Au programme de cette rencontre figurent aussi des ateliers au profit des porteurs de projets et des auto-entrepreneurs portant sur des jeux de rôles immersifs et innovants liés à l’esprit d'entreprendre et l’entrepreneuriat durable.