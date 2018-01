Lancement de la 21ème édition de l'Université citoyenne à Casablanca

Le coup d’envoi de la 21ème édition de l’Université citoyenne, des cycles de séminaires gratuits, a été donné, jeudi à Casablanca, sous le signe "La formation pour tous !".

Organisé par la Fondation HEM en partenariat avec l’Association "Les citoyens", ces cycles de séminaires ouverts à tous et certifiants constituent une véritable plateforme de formation pluridisciplinaire touchant des thématiques d’actualité socioéconomique, managériale, sociétale et politique, ont indiqué les organisateurs.

Étalée sur trois mois, de janvier à mars, cette initiative vise à démocratiser le savoir et développer la connaissance et la culture de pluralité, de débat et la citoyenneté active à travers des cours dispensés par des personnalités du monde politique et économique et des universitaires.

Un total de huit cycles de séminaires et 60 rencontres seront organisés simultanément dans les villes de Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir, Tanger, Tétouan, Fès et Oujda, ont-ils souligné, notant que l’Université citoyenne donne droit à un certificat d’auditeur à toute personne ayant suivi au moins 80% de l’ensemble des séminaires (au moins 7 séminaires sur 9).

"Institutions, vie politique et droits humains", "Économie et gestion d’entreprise", "Pensée et société" sont les thèmes majeurs choisis pour cette édition qui consacre également un nouveau cycle spécialement dédié aux enseignants du secondaire, axé sur trois thématiques à savoir "L’école au coeur du modèle social", "Bonnes pratiques pédagogiques" et "Développement personnel de l’enseignant".