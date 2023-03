Lancement de la 11ème édition de "Global Money Week"

La 11ème édition de "Global Money Week" (GMW), un évènement qui a pour objectif de rapprocher les enfants et les jeunes du monde de la finance, a été lancée, lundi, à l'initiative de la Fondation marocaine pour l’éducation financière (FMEF) et ses partenaires.



Global Money Week est un événement international piloté par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) qui a défini pour cette édition le thème "Plan your money, plant your future", indique la FMEF dans un communiqué, précisant qu'au Maroc, le thème retenu est : "Planifions notre argent pour notre avenir !".



Il s'agit d'une invitation à la planification et la bonne gestion des finances et leur importance pour le futur, fait savoir la même source, notant que cet événement se poursuivra jusqu'au 02 avril.



Mobilisant différents acteurs des secteurs éducatifs et financiers, le programme comprend des visites au niveau d’institutions financières et sessions d’information animées dans les classes par des intervenants du secteur financier, des sessions de formation au profit des étudiants de la formation professionnelle, des micro-entrepreneurs et des porteurs de projets, des séminaires/webinaires au profit des étudiants de l’enseignement supérieur, en plus de la diffusion de supports pédagogiques ludiques pour comprendre tout en jouant des concepts et des notions financières, rapporte la MAP.



Cette édition a pour ambition d'accroître le nombre d’enfants et de jeunes bénéficiaires des visites d’information au niveau des institutions financières tout en veillant sur l’approche genre et l'inclusion sociale (zones rurales, enfants aux besoins spécifiques...).



Parallèlement aux actions et initiatives directes conduites à travers le pays, une campagne digitale est prévue sur les réseaux sociaux de la FMEF et ceux de ses partenaires ; une campagne basée sur des contenus innovants et des formats diversifiés et visant à assurer une large couverture auprès des jeunes internautes et de leur écosystème.



La FMEF a été créée en 2013, à l'initiative de Bank Al-Maghrib qui la préside en la personne de son wali, sous la forme juridique d’une association à but non lucratif.



Investie d’un rôle de coordination des actions entreprises par ses différents membres en vue de promouvoir l’éducation financière, la Fondation a pour mission de développer les aptitudes financières des populations cibles en vue de contribuer à l'atteinte du bien-être financier pour tous.



Dans ce cadre, la FMEF conçoit et développe des programmes d’éducation financière destinés aux cibles prioritaires et coordonne avec l’ensemble des parties prenantes leur déploiement.



Suivant sa vocation et la mise en œuvre de sa stratégie 2019-2023 qui découle de la Stratégie nationale de l'inclusion financière, la Fondation a identifié comme populations prioritaires les jeunes, les femmes, les entrepreneurs (TPE) et les ruraux, ainsi que les enfants qui sont considérés comme cible permanente.