Lancement de l’écosystème régional “Marrakech, Health and Beauty Valley”

L’Ecosystème régional "Marrakech, Health et Beauty Valley", ayant pour objectif de développer une industrie des produits à base de plantes aromatiques et médicinales (PAM) à forte valeur ajoutée dans la région de Marrakech-Safi, a été lancé samedi, à la cité ocre, en présence du secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, chargé de l’Investissement, Othman El Ferdaous.

Ce projet a été lancé par le Cluster Menara, spécialisé dans les industries agroalimentaires et cosmétiques de luxe, en partenariat avec le ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, le Haut-commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification (HCEFLCD) et le Conseil régional de Marrakech-Safi, à l’occasion de la tenue du 1er Congrès international du Cluster Menara placé sous le thème "Valorisation des plantes aromatiques et médicinales, marché international et ressources locales".

En lançant ce projet, cette région du Royaume ambitionne de capter le fort potentiel de ce secteur, notamment avec une forte demande mondiale sur les produits dérivés des PAM et un essor majeur principalement porté par les médicaments, les produits alimentaires (tel que les tisanes et les épices) et la cosmétique verte. Le secteur compte également 4 autres débouchés commerciaux, à savoir les compléments alimentaires, les huiles essentielles, les arômes et fragrances et les bio-pesticides.

La mise en place de cet écosystème de valorisation des PAM dans la région de Marrakech-Safi permettra de stimuler le développement de la filière en capitalisant sur les ressources de la région et la dynamique enclenchée.

L’Ecosystème régional "Marrakech, Health et Beauty Valley" englobera ainsi les activités de 9 filières, à savoir le conditionnement vrac, épice, tisane, complément alimentaire, extraction naturelle simple (les huiles essentielles), cosmétique verte, extraction naturelle complexe (les absolues et les concrètes), formulation complexe (l’aromathérapie, la phytothérapie et les bio-pesticides), gomme de caroube, poudre de caroube (vrac et packagée) et emballage et imprimerie. À travers un contrat en cours de formalisation entre les parties prenantes, cet écosystème ambitionne de créer, à l’horizon 2024, de nouveaux emplois industriels et agricoles directs et indirects et générer, à l’horizon 2024, un chiffre d’affaires additionnel à l’export au sein de l’écosystème, ainsi que de nouveaux investissements.

Afin d’atteindre ces ambitieux objectifs et capter le fort potentiel du marché des produits dérivés à base de PAM, la stratégie de l’Ecosystème régional "Marrakech, Health et Beauty Valley" a été développée autour de plusieurs principes, dont la sécurisation de l’approvisionnement en matières premières pour développer la filière industrielle, la stimulation des investissements industriels nationaux et internationaux pour atteindre des taux de transformation minimum de 50%, la stimulation de la recherche et l’innovation à travers le développement de projets collaboratifs et d’un tissu important de start-up et la capitalisation sur les atouts de la région (disponibilité des ressources en matières premières).

Un plan d’action est en cours de formalisation par les partenaires et comprendra une série de mesures dont l’appui à la production de plantes spontanées et cultivées (appui à la plantation, formation des coopératives et exploitants, mise en place de plateformes logistiques de collecte et de valorisation, certification amont des acteurs), l’appui au développement de champions régionaux et l’attraction d’investisseurs nationaux et internationaux (subvention à l’investissement, mobilisation de foncier industriel, accompagnement des acteurs à l’export), le développement de compétences (formation industrielle, mise à disposition d’experts) et l’appui à l’innovation. Intervenant à la cérémonie de lancement officiel de cet écosystème, M. El Ferdaous a souligné que le Maroc regorge d’un potentiel important de ressources de PAM avec plus de 4.200 espèces recensées dont 300 espèces exploitées.

La valorisation des PAM, qui génère un chiffre d’affaires global à l’export estimé à 2,2 milliards de DH, est majoritairement constituée de produits en vrac, a-t-il ajouté, relevant que le Royaume est ainsi bien positionné sur les exportations de produits en vrac (7ème exportateur mondial de vrac).

M. El Ferdaous a, dans ce contexte, souligné que le Maroc dispose de tous les atouts pour développer un écosystème industriel qui va permettre d’irriguer d’autres systèmes notamment la chimie verte et la pharmacie.

Et d’indiquer que la région de Marrakech-Safi exporte l’équivalent de 21.000 tonnes de PAM (sous forme de vrac ou produits transformés), notamment les produits à base de romarin, caroube, argan et thym, précisant que cette région occupe la place de 2ème région exportatrice du Royaume avec plus de 2 milliards de DH d’exportations et 500 millions de DH de valeur ajoutée.

"Il y a une grande possibilité pour remonter la chaîne de valeur pour ne plus exporter simplement du vrac mais traiter les produits, mettre de la valeur et générer davantage d’emplois", a-t-il dit.

Pour rappel, le Cluster Menara a été labellisé par la Caisse centrale de garantie (CCG) dans le cadre du programme "Innov Invest".

Ce Congrès, initié par le Cluster Menara, vise à amorcer une approche d'écosystème industriel régional autour de la valorisation des PAM.

Cette rencontre, organisée en partenariat avec le Conseil de la région Marrakech-Safi, avec le soutien du ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie numérique, et du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, ambitionne notamment de contribuer au développement du secteur des PAM et à la définition des lignes directrices pour consolider les opportunités d'affaires pour ce secteur, dans le cadre des nouveaux scénarios du développement durable, de la concurrence et de la mondialisation.

Au menu de ce Congrès international, figuraient une douzaine de conférences ayant pour thèmes notamment "La stratégie de développement des PAM au Maroc", l'"Innovation et la valorisation des PAM en agro-alimentaire au Maroc", "Valorisation et marché des PAM au Maroc", "Stratégie de l'agence pour le développement et la recherche sur les PAM au Maroc", "Valorisation des PAM de la région de Marrakech, histoire d'une expérience", "Valorisation des PAM et techniques de production pour une meilleure qualité, une productivité optimale et le respect de l'environnement", "Herbartis: Focus sur la production artisanale des PAM en Méditerranée", "Valorisation des PAM et gestion durable de la biodiversité: Programme PAM, un projet transnational regroupant Portugais, Espagnols et Français", "Valorisation et biotechnologies des PAM" et "Valorisation et stratégie de conquête du marché des PAM".