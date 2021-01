Lancement d’ une plateforme de e-commerce dédiée aux professionnels de l’ artisanat

Une plateforme e-commerce (www.maison-artisanat.com) dédiée à la promotion et à la commercialisation des produits d’artisanat a été lancée, dimanche dernier à la Maison d’artisan d’Azemmour, à l’initiative de l’Association marocaine de la communauté achats (AMCA). Cette plateforme est le fruit d’un partenariat entre le Comité régional de développement humain représenté par le gouverneur de la province d’El Jadida, la direction provinciale de l’artisanat, l’AMCA et l’Association “Maan Azemmour”, précise un communiqué de l’AMCA.



Ce site e-commerce a pour objectif de promouvoir, commercialiser et distribuer les produits des artisans bénéficiaires des projets de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) dans la région d’El Jadida, fait savoir la même source, Le coup d’envoi de cette plateforme a été donné lors d’une cérémonie à laquelle ont pris part la vice-présidente de l’AMCA, Nadia Khamsine, et le président du comité partenariat, Samir Khayati, qui se sont félicités, à cette occasion, des efforts déployés pour la mise en place de cette plateforme numérique, rapporte la MAP. Ils ont également mis en avant le rôle de l’association en tant que partenaire important garantissant la continuité de ce projet à vocation sociale.



En vertu de l’accord de partenariat, l’AMCA s’engage notamment à déposer toutes les annonces et publicités relatives aux produits de l’artisanat, présentés par le comité de suivi et d’évaluation de ce projet, au sein du forum des membres de l’AMCA, outre la promotion de toutes les nouveautés des artisans à des prix préférentiels en faveur des adhérents. Il s’agit aussi de réserver un espace pour l’affichage numérique des produits des artisans bénéficiaires des projets de l’INDH dans la province d’El Jadida et ce, dans le cadre du Salon annuel organisé par l’association. L’AMCA s’engage également à permettre aux artisans de participer à des ateliers shopping organisés par l’association, tout en leur offrant des formations personnalisées.