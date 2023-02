Lancement d'une opération d'échange de valeurs du Trésor de 4,52 MMDH

La Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l’Economie et des Finances, a procédé jeudi à une opération d’échange de Bons de Trésor (BDT) d’un montant de plus de 4,52 milliards de dirhams (MMDH), dont le règlement est prévu pour le 14 février 2023.



Cet échange s’inscrit dans le cadre des opérations de gestion active de la dette intérieure, l’objectif étant le lissage de l’échéancier de la dette intérieure à travers la réduction des pics de remboursement, indique la DTFE dans un communiqué.



Rachetés à des taux de 2,6%, 2,65%, 2,7%, 2,75 et 2,8%, les bons de trésor de 13 semaines ont porté, respectivement, sur des montants de 390 millions de dirhams (MDH), 84 MDH, 758 MDH, 200 MDH et 876,3 MDH, précise la même source.



L’opération a également porté sur les BDT de 26 semaines rachetés à des taux de 1,97%, 2% et 2,05%, respectivement pour des montants de 40 MDH, 22,5 MDH et 35 MDH.



Par ailleurs, la somme des titres rachetés d'une maturité de 2 ans s’est élevée à environ 1,265 MMDH avec un taux de 2,05% et les titres de 5 ans à un montant de 852 MDH, au taux de 2,8%.

Pour leur part, les lignes de remplacement ont concerné les maturités 2 ans et 2 ans révisable, note la même source.