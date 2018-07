Lancement à Casablanca du think tank ‘’Le Cercle des patriotes’’

Un nouveau think tank, baptisé “Le Cercle des patriotes”, une entité indépendante qui regroupe des Marocains, animés par “l’amour de la patrie”, a été lancé récemment à Casablanca, en présence d’une pléiade de personnalités du monde économique.

Lancé lors d’une conférence inaugurale sous le titre “Le nouveau modèle de développement”, ce think tank rassemble des dizaines de Marocains animés par l’amour de la patrie avec pour objectifs de mobiliser les énergies au service de leur pays et d’enrichir, par leurs contributions, les débats et réflexions autour des voies possibles que le Maroc pourrait emprunter pour atteindre les objectifs d’équité, de justice sociale et d’émancipation citoyenne, rapporte la MAP.

Cofondé par Ghali Fassi Fihri et Ghassane Benchekroun, “Le Cercle des patriotes” a pour principale ambition de réunir des Marocains qui veulent œuvrer ensemble dans différents domaines notamment économique et social pour ‘’un avenir meilleur’’.

Il vise, selon les fondateurs, à fédérer autour d’un nouveau projet de société un réseau de dirigeants qui sont autant de compétences provenant des secteurs public, privé et associatif, et issus de l’ensemble des régions du Maroc.

S’exprimant à cette occasion, Benchekroun a fait savoir que “la vocation de ce thinkthank est de mobiliser des énergies en fédérant autour d’un nouveau projet de société, des dirigeants venant d’horizons différents, du privé, du public et de la société civile, issus de l’ensemble des régions et provinces du Royaume”.

Il a également souligné la détermination de ces ‘’patriotes-dirigeants’’ à explorer les voies possibles que pourrait emprunter le Maroc afin de construire un pays plus équitable, avec plus de justice sociale et contribuer à la définition d’un nouveau contrat social.

Pour sa part, Fassi Fihri a affirmé que ce think tank, dont l’organisation s’appuie sur une approche collaborative, horizontale et régionale, œuvrera à travers des propositions et des alternatives pragmatiques à mettre en place un modèle viable de société en réponse aux grandes transformations que connaît actuellement la société marocaine.

Pour atteindre cet objectif, a-t-il relevé, “Le Cercle des patriotes”, qui se veut “résolument moderniste” mais avec “un ancrage identitaire fort” constituera des groupes de travail thématiques composés de dirigeants qui seront aiguillés par des sages qui se constituent en comité scientifique permettant ainsi d’éviter certaines errances.