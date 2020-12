LafargeHolcim Maroc enregistre un chiffre d’ affaires en baisse au troisième trimestre

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe LafargeHolcim Maroc, au troisième trimestre 2020 (T3 2020)s’est établi à 1,753 milliard de dirhams (MMDH) en baisse de 8%, par rapport à la même période une année auparavant.



Ce résultat est dû à l’impact de la crise sanitaire sur les ventes de ciment et sur les autres activités, notamment l’export de clinker et le trading, précise le Groupe dans un communiqué sur ses indicateurs financiers au titre de T3 2020.



A fin septembre, le chiffre d’affaires consolidé a totalisé 4,938 MMDH, fait savoir le Groupe. La demande nationale de ciment, quant à elle, a reculé de 3,7% au T3 2020 et de 13,1% à fin septembre par rapport aux mêmes périodes de l’année précédente en raison de la conjoncture économique impactée par la crise sanitaire. L’endettement net s’est élevé à 6,646 MMDH à fin septembre 2020, en baisse de 12% par rapport à la même période en 2019, conclut le communiqué.