Lacs et sources d'eau à Khénifra : Un havre de fraîcheur en pleine canicule

Alors que le mercure ne cesse de grimper dans la cité des Zayanes (Khénifra), les lacs et sources d'eau continuent de captiver les habitants et les visiteurs de la province en quête de détente, de dépaysement et surtout d'un brin de fraîcheur en ces temps de forte canicule.



Sources d'Oum Er Rbia, le lac Ouiouane, Aguelmam Azegza, Tiguelmamine, ou encore les sources Arougou, tous, constituent un exutoire naturel privilégié pour les habitants de la région de Béni Mellal-Khénifra et d'ailleurs alors que les thermomètres affichent des températures de plus de 48 C.



L'atmosphère fraîche de ces lacs, leurs paysages naturels envoûtants et surtout l'étendue de leur verdure en font un lieu exaltant pour les visiteurs qui fuient le soleil de la ville comme la peste.



Se rafraîchir dans les eaux bleues cristallines et somptueuses de ces endroits, s’offrir un bol d’air pur et sain et se divertir constituent le remède miracle des familles et leurs enfants assommés par une chaleur étouffante.



Ces lacs connaissent une fréquentation record de la part des habitants de la région et d’ailleurs. Ils attirent d’année en année un grand nombre de visiteurs tout au long de l’été contribuant ainsi à la reprise des activités commerciales et touristiques dans la province et à la redynamisation des activités saisonnières, ainsi qu'à la vente des produits locaux de terroir, outre la promotion de l’artisanat local.



Le lac Ouiouane, situé sur les hauteurs de Khénifra, offre un espace privilégié pour les amateurs de loisirs en pleine nature et des sports de montagne. Ce lac estsitué à 68 km de la ville deKhénifra, à une altitude de 1.600 m.



Il couvre une superficie de 17,5 hectares, abrite une grande variété de poissons, d’oiseaux aquatiques et de plantes et comprend une variété de plantes aquatiques ainsi qu’une faune importante, ce qui en fait l’un des lieux privilégiés pour les habitants.



Véritable "joyau" naturel situé à environ 30 km de la ville de Khénifra et à une altitude avoisinant les 1.500 m, le lac Aguelmam Azegza, ou le lac "vert" en berbère, constitue l'une des destinations prisées aussi bien par les habitants que les visiteurs de la ville.



Le lac offre l'opportunité de se détendre et de savourer des moments de tranquillité et de quiétude ou encore de profiter d'un piquenique en pleine nature. Admirable, Aguelmam Azegza est une des destinations privilégiées pour les familles khénifries, le site connaît une affluence massive en période estivale. Un autre endroit, non moins fréquenté en ces temps de canicule, les sources d’Oum Rabia.



Perchés à 1.240 m d’altitude, les sources d’Oum er Rbia sont un lieu touristique par excellence. La fraîcheur des lieux est spectaculaire, lessources d’eau douce et desruisseaux sont à couper le souffle. Et pour assurer l’accueil d’un plus grand nombre de visiteurs, nombre d’établissements d’hébergement, gîtes etmaisons d’hôtes ont été créés et plusieursrestaurants, cafés et espaces de vente des produits du terroir y ont été aménagés.



Pour ce qui est des sources d’Arougou, ellessontsituées entre cèdres et chênes verts de l’Atlas à quelques pas du lac Aguelmam Azegza. Ce site est situé au carrefour des principales routes menant au lac Aguelmam Azegza, aux sources Oum Rbia et au lac Ouiouane. C



e site a été entièrement réhabilité grâce à l'important apport de l’INDH via la construction et l’équipement de 15 kiosques, d’un parking et d’autres dépendances, le but étant d’encourager le tourisme de montagne dans la province, et contribuer au développement socio-économique de la région.



Le lac Tiguelmamine est, quant à lui, situé à 35 kilomètres de Khénifra au cœur de la cèdraie d'Ajdir Izayane dans le Moyen Atlas. Niché à 1.630 m d'altitude, il regorge d’une richesse poissonnière importante et est aussi un refuge annuel pour les oiseaux migrateurs.



Ces différents sites, entre autres contribuent au décollage d'une industrie touristique intégrée, à haute valeur ajoutée, en améliorant la compétitivité et la qualité des services touristiques et en drainant davantage d'investisseurs dans la région.



Il convient de noter que la province de Khénifra possède de vastes forêts riches en biodiversité et en végétation, couvrant plus de 40% de la superficie globale de la province, soit 526.000 hectares. La province est, en outre, pourvue d’abondantes ressources animales et halieutiques.