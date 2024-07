Laâyoune: Hausse de 0,7% de l'IPC en mai dernier

L'indice des prix à la consommation (IPC) dans la ville de Laâyoune, a connu au cours du mois de mai dernier, une hausse de 0,7% par rapport au mois précédent, en passant de 120,4 à 121,2.



Cette augmentation résulte d'une hausse conjointe de l'indice alimentaire de 1,3% et de l'indice non alimentaire de 0,2%, selon une note de la Direction régionale du Haut-commissariat au plan (HCP) à Laâyoune-Sakia El Hamra.



Ainsi, l'indice de la division "Produits alimentaires et des boissons non alcoolisées" a augmenté de 1,3% entre avril et mai 2024, précise la même source, notant que cette hausse de produits alimentaires concerne notamment les prix des "Viandes" de 6,4%, des "Légumes" de 1%, des "Poissons et fruits de mer" et "Pain et céréales" de 0,5%, rapporte la MAP.

Par contre les prix des "Fruits", "Lait, fromage et œufs", "Huiles et graisses" ont diminué respectivement de 3,9%, 2,3% et 0,5%.



Par ailleurs, les indices des prix de la division "Logements, eau, électricité et autres combustibles", "Restaurants et hôtels" et des "Biens et services divers" ont accusé une hausse respective de 1,3%, 0,8% et 0,2%.



En revanche, l’indice des prix de la division "Loisirs et culture" a baissé de 0,6 %, celui du "Transport" a régressé de 0,5%, et l’indice des "Meubles, des articles ménagers et de l'entretien courant du foyer" a reculé de 0,1%, tandis que les indicateurs des autres divisions sont restés stables.



Comparé au même mois de l'année précédente, l'IPC annuel des prix à la consommation pour la ville de Laâyoune a augmenté de 2,1% au cours du mois de mai 2024. Cette augmentation résulte d'une hausse des prix des produits alimentaires de 3% et des prix des produits non-alimentaires de 1,3%.



La variation en pourcentage pour les articles non alimentaires variait d'une diminution de 2,2% pour "Loisirs et culture" à une augmentation de 4,7% pour la division "Restaurants et hôtels".



L'IPC est l’instrument de mesure de l’inflation. Il contribue au suivi et à l’analyse de la situation économique et constitue un élément essentiel pour la mise en place de la politique financière et l’indexation des contrats entre les différents partenaires socio-économiques.