La vice-présidente de la BAD en charge du développement régional et de l’intégration en visite au Maroc

La vice-présidente en charge du développement régional, de l’intégration régionale et de la prestation de services de la Banque africaine de développement BAD, Yacine Fal, effectuera une visite de travail au Maroc du 6 au 14 juin.



Lors de sa visite, indique un communiqué de la BAD, la vice-présidente s’entretiendra avec des membres du gouvernement, notamment Nadia Fettah, ministre de l’Economie et des Finances, Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, ainsi que Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques.



Mme Fal prendra également part aux travaux de la Conférence régionale sur le thème «Le futur de l’emploi et le rôle de l’entrepreneuriat et des très petites, petites et moyennes entreprises en Afrique du Nord», prévue les 7 et 8 juin à Rabat, précise la même source.



La vice-présidente représentera également la Banque à la retraite du Comité des quinze ministres des Finances de la Commission de l’Union africaine (F15), organisée par le Maroc.



Au programme des rencontres avec le secteur privé, Mme Fal devrait notamment rencontrer le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj ainsi que le président directeur général de Casablanca Finance City Authority, Saïd Ibrahimi, selon la même source. «Par son histoire, son excellence et sa vitalité, notre relation avec le Maroc est singulière», a déclaré la vice-présidente, citée par le communiqué.



Elle a ajouté que «le Royaume est notre premier partenaire avec un important portefeuille d’opérations et de réformes structurantes qui le positionnent en tant que leader dans des domaines comme l’investissement et l’intégration régionale», notant que sa visite a pour objectif de «renforcer encore plus ce partenariat exemplaire».