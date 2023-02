La transition énergétique, facteur vital pour répondre aux besoins de l'Afrique

La transition énergétique constitue un facteur vital pour répondre aux besoins des pays africains, ont affirmé les participants à un panel organisé, mercredi soir à Casablanca, dans le cadre du Forum Africa 21, tenu sous le thème "La vision de SM le Roi Mohammed VI pour une Afrique résiliente et souveraine en matière de sécurité hydrique, énergétique et alimentaire".



Les participants à ce panel, initié sous le thème: "Quel modèle africain de transition énergétique à l'heure de la décarbonation ?" ont également affirmé que les pays africains, qui recèlent de grandes potentialités particulièrement dans le domaine de l'énergie, doivent faire usage des énergies renouvelables en vue d'accompagner la demande croissante à ce niveau.



A cette occasion, Ahmed El Ghzaoui, représentant le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, a exposé l'expérience marocaine dans ce domaine, ajoutant que le Royaume a franchi de grands pas grâce aux stratégies et politiques mises en place dans ce domaine.



Il a, de même, mis l'accent sur l'importance de la volonté politique pour réussir le chantier lié à la transition énergétique et ce en vue de définir les objectifs et mettre en place une stratégie claire, rappelant à ce propos que la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI a permis d'élaborer une stratégie relative à l'énergie (2009) qui a permis au Royaume de franchir de grandes étapes dans ce domaine.



Le Maroc, a-t-il souligné, a accompagné ces mutations énergétiques au niveau législatif de manière adéquate avec le développement de ce secteur, tout en préservant la particularité marocaine, notant que le Royaume demeure disposé à mettre à la disposition des pays africains son expérience dans le domaine de la transition énergétique.



Pour sa part, le directeur général du Bureau de prospective économique du Sénégal, également maire de la commune de Niomre, Moubarack Lo, a indiqué que la transition énergétique dans le continent est désormais nécessaire vu le développement du taux de consommation de l'énergie, rappelant que la consommation énergétique dans le continent demeure parmi les plus faibles dans le monde.



Exposant les défis auxquels font face plusieurs zones rurales sénégalaises au niveau de l’accès à l’électricité, Moubarack Lo a fait savoir que l’Afrique a un grand palier à franchir pour généraliser le réseau de l’électricité à l’ensemble du périmètre rural.

Il a, par ailleurs, insisté sur l’efficacité du projet de gazoduc Maroc-Nigeria pour concrétiser le développement économique du continent.



De son côté, la directrice générale QAIR Maroc, Wahiba Zniber a exposé l'expérience de la société dans le domaine de l’électricité verte, mettant l'accent sur l'action de cette institution au Burkina-Faso, Tchad, Sénégal, Tunisie et le Liberia.

Le Forum Africa 21 est organisé par News Com Africa Holding, en partenariat avec le ministère de l'Equipement et de l'Eau.



Le Forum est un nouveau rendez-vous annuel qui met l'Afrique à l'honneur et se projette sur les nouveaux enjeux et défis du continent africain. Il se veut une plateforme de référence pour les thématiques liées à la résilience et à la sécurité alimentaire dans tous ses aspects.