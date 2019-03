La stratégie portuaire nationale à l'horizon 2030 mise en exergue à Marrakech

La stratégie portuaire nationale à l'horizon 2030 a été mise en exergue, samedi à Marrakech, lors du 8è Forum pour le développement de l'Afrique du Nord, tenu sous le thème "Economie bleue en Afrique du Nord: l'efficacité du transport maritime dans la facilitation du commerce international à l'ère du digital".

La vision globale de cette stratégie consiste à améliorer la performance des ports à même d'en faire des catalyseurs de la compétitivité de l'économie nationale, a précisé Sanae Elamrani, de la direction des ports et du domaine public maritime au ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, à l'occasion de ce forum, organisé en marge de la 52è session de la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique (COM2019) de la Commission économique pour l'Afrique (CEA).

Elle vise aussi à permettre à ces ports de jouer le rôle de moteur de développement régional du territoire et de positionner le Maroc comme plateforme logistique du bassin méditerranéen, a ajouté Mme Elamrani.

Pour ce faire, a-t-elle poursuivi, ladite stratégie ambitionne d'optimiser la compétitivité de la chaîne logistique, assurer la sécurité des approvisionnements stratégiques et accompagner les mutations économiques, rapporte la MAP.

Se déclinant en quatre axes, à savoir la construction de nouveaux ports, la réalisation de grandes extensions, l'intégration des ports dans leur milieu urbain et le développement de l'industrie navale, cette stratégie nécessite une enveloppe budgétaire globale de 75 milliards de dirhams (MMDH).

Organisé par le Bureau Afrique du Nord de la CEA, le Forum se veut une plateforme d'échanges et de dialogue sur le potentiel économique de l’économie bleue et son intégration dans les politiques et stratégies de développement africaines. La rencontre inclut une présentation des résultats de l'analyse sectorielle du transport maritime en Afrique du Nord comme vecteur de croissance du commerce international et en particulier le commerce intra-africain.

Le forum offre aux représentants des institutions nationales, régionales et internationales, des représentants du secteur privé en Afrique du Nord et des participants à la COM2019 l'occasion d’enrichir le débat sur le thème traité.

La COM2019, qui se tient du 20 au 26 mars courant, sous le thème "La politique budgétaire, le commerce et le secteur privé à l'ère du numérique : une stratégie pour l'Afrique", met l'accent sur les apports du numérique, aussi bien au développement des échanges économiques en Afrique que sur le plan du renforcement des politiques budgétaires nationales, ainsi que sur l'amélioration de la collecte des recettes fiscales.