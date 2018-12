“La santé numérique”, un domaine porteur d'espoir

“La santé numérique" constitue l'un des domaines les plus porteurs d'espoir pour bâtir des systèmes de santé capables de relever les défis relatifs notamment à l'accès aux soins, la pénurie en ressources humaines et la généralisation de la couverture sanitaire universelle (CSU), a indiqué mercredi, à Marrakech, le secrétaire général du ministère de la Santé, Pr. Hicham Nejmi. Intervenant à la cérémonie d'ouverture de l"’Africa Digital Medical Hub" et l'"Africa Health Tourism Congress", deux événements dédiés à l'innovation au service de la Santé, M. Nejmi a relevé que le ministère de la santé identifie la "santé numérique" comme un axe prioritaire d'intervention en appui au Plan santé 2025 et en continuité des différents programmes sectoriels déjà lancés durant les dernières années.

Dans ce cadre, il a souligné que le Maroc prévoit l'engagement de lourds investissements d'innovation et d'expérimentation en télémédecine et en e-santé allant de l'hôpital numérique jusqu'à la création de plateformes de télémédecine dans les 12 régions du Royaume. Ces investissements permettront d'améliorer l'accès et l'équité aux soins avec un moindre coût et d'assurer un meilleur traitement avec confort et sécurité accrue pour le patient, a-t-il ajouté, relevant que la CSU ne pourra être atteinte sans l'aide de la "santé numérique".

Le directeur du Congrès, Khalil Daffar, a relevé, pour sa part, que la télémédecine est devenue une réalité au Maroc, et est expérimentée dans certaines régions du Maroc pour pallier le manque de ressources humaines. La santé numérique jouera un rôle de levier dans le renforcement du système de santé national, a-t-il insisté.

Le vice-président de la Confédération nationale du tourisme, Fouzi Zemrani, a souligné, de son côté, que le Maroc est devenu l'une des destinations phares du tourisme médical. "Le Royaume, qui dispose de tous les atouts et avantages compétitifs en matière d'offre sanitaire et médico-sociale, s'est imposé comme une destination phare pour les adeptes du tourisme médical", a-t-dit dans ce contexte. Organisé sous l'égide du ministère de la Santé, l"’Africa Digital Medical Hub" et l'"Africa Health Tourism Congress" ont pour objectifs de débattre de la place de "la santé numérique" dans l'écosystème africain avec un focus sur le Maroc. Cet événement de l'innovation numérique au service de la santé offre aussi l'occasion pour mettre en exergue les perspectives de développement de la santé numérique, les innovations actuelles et à venir au regard de la santé publique, des freins humains, des craintes réglementaires ou encore organisationnelles.

Ces journées (19-20 décembre) ont permis aux startupers et aux industriels de faire partager leurs expériences et de présenter leurs innovations technologiques dans ce domaine.