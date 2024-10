La reprise de la demande intérieure s’est affermie au troisième trimestre 2024

Au troisième trimestre 2024, la reprise de la demande intérieure amorcée à la mi-2023 se serait affermie progressant de 5%, au lieu de 4,3% en moyenne au premier semestre, selon le Haut-commissariat au plan (HCP).



« Malgré le redressement des prix alimentaires ayant ravivé les tensions inflationnistes, le pouvoir d’achat des ménages aurait conservé son évolution positive, grâce à une augmentation des revenus salariaux », a indiqué le HCP dans son point de conjoncture du troisième trimestre 2024 et des perspectives pour le quatrième trimestre 2024.



Le relèvement des transferts publics en faveur des ménages pauvres et l’amélioration des transferts extérieurs auraient, également, conforté la hausse des revenus des ménages, soumis sur l’ensemble de l’année 2024 au repli de l’activité en milieu rural.



Les dépenses des ménages auraient profité principalement aux produits agroalimentaires, aux biens domestiques et, dans une moindre mesure, aux produits agricoles. Globalement, la consommation des ménages aurait affiché une progression de 3,2% au troisième trimestre 2024, contribuant pour 2 points à la dynamique de la croissance économique globale.



Les dépenses d’investissement auraient, également, soutenu l’activité au troisième trimestre 2024, affichant une progression de 9,6% au troisième trimestre 2024, au lieu de 8,9% au deuxième trimestre.



Compte tenu des perspectives de croissance de la demande intérieure et des gains accumulés par le repli des coûts de production amorcée en 2023, les entreprises privées auraient accru leurs dépenses en équipement industriel, renforçant leurs recours au financement bancaire et à l’autofinancement.



Au terme des mois de juillet et août 2024, les flux nets des crédits d’équipement accordés aux sociétés non financières privées auraient crû de 8,9%, en variation annuelle. Le mouvement de stockage aurait été, en revanche, moins important, comparativement au deuxième trimestre, contribuant pour 0,4 point à la croissance.