La région de Béni Mellal-Khénifra entame sa mue industrielle

Le nouveau parc industriel qui sera créé dans la ville de Khouribga est un projet titanesque qui tend à ériger la région de Béni Mellal-Khénifra en véritable pôle industriel par excellence et à conforter sa position dans le paysage industriel national.



Région agricole et touristique par excellence, la région de Béni Mellal-Khénifra entame sa grande mue industrielle en approuvant, récemment, un mémorandum d'entente avec le géant chinois de la création et de la gestion de zones franches industrielles, "Holley Global", à qui sera confiée la mission de construire ce nouveau fleuron de l'industrie nationale baptisé sous le nom "Parc industriel marocain Afrique du Nord".



Longtemps reléguée au second plan, l'industrie sort aujourd’hui de l’ombre et retrouve des couleurs grâce à une forte volonté des acteurs régionaux d’en faire un pôle compétitif à côté de l’agriculture qui contribue, à elle seule, à hauteur de 19,8% au PIB régional.



Ce projet qui sera réalisé sur une superficie de 300 hectares dans la commune de Béni Yakhlef à Khouribga au confluent des grandes métropoles industrielles (Casablanca-Fès-Meknès) pour un montant de 1,5 milliard de DH devrait donner un coup d’accélérateur à l’emploi en générant à terme quelque 20.000 emplois directs, ce qui confirme la nouvelle orientation industrielle de la région qui vise à stimuler la dynamique économique.



Ce projet contribuera également à diversifier l'économie de la région et à orienter son développement vers des secteurs industriels prometteurs ainsi que vers les technologies modernes.



Le parc industriel destiné à abriter les entreprises industrielles spécialisées dans les domaines de l'automobile et des pièces de rechange, de l'électromécanique, des meubles et du textile, des appareils électroménagers, des produits électroniques, des fourrages ainsi que des produits énergétiques renouvelables est particulièrement bien desservi.



A 45 minutes de l’aéroport de Casablanca, le parc est bien connecté à tous types de réseaux, routiers, ferroviaires et portuaires, ce qui permettra un acheminement plus rapide des produits manufacturés via des remorques vers le port de Tanger Med et des autres points de transit maritime.



Dans une entrevue à la MAP, le président de la région de Béni Mellal-Khénifra, Adil Barakat, a souligné que le mémorandum signé avec les responsables de la société chinoise Holley Global prévoit la création d'une société à responsabilité limitée conformément aux législations nationales en vue de l'aménagement d’un parc industriel destiné à abriter les entreprises industrielles.



Le parc abritera des entreprises spécialisées dans divers secteurs d’activités, allant de l’automobile à l'électromécanique, du textile à la confection des appareils électroménagers sans oublier les produits électroniques, grande spécialité des entreprises chinoises, a-t-il fait savoir, indiquant que l’activité sera également tournée vers de nouveaux secteurs prometteurs tels que les produits d'énergie renouvelable auxquels une importance primordiale sera accordée.



Au sujet des emplois, le président de la région de Béni Mellal-Khénifra a rassuré quant à l’avenir de l’emploie dans celle-ci, précisant que le parc atteindra à plein régime le chiffre de 20.000 emplois directs, rappelant que l’expertise chinoise sera partagée avec les jeunes employés de la région ainsi que les jeunes diplômés de la Cité des métiers et des compétences qui servira de plateforme pour l’embauche de nouvelles recrues.



Et M. Barakat de faire savoir que la région de Béni Mellal-Khénifra table sur ce projet titanesque pour atteindre le développement escompté, relevant que la raréfaction des pluies a favorisé la transition industrielle de la région qui se positionne désormais comme région agricole par excellence, destination touristique attractive et pôle industriel en devenir.



La région de Béni Mellal-Khénifra a préparé son virage industriel, en amont, en signant, récemment, un protocole d'accord avec la province de Zhejiang de la République Populaire de Chine.



Paraphé par le président du Conseil de la région de Béni Mellal-Khénifra, Adil Barakat et le vice-président du Comité permanent de l’assemblée populaire de la province de Zhejiang, Chen Jinbiao, ce protocole d’accord vise à renforcer les liens d'amitié et à promouvoir la coopération entre les deux régions.



Ainsi, les deux parties s'engagent à œuvrer ensemble pour promouvoir la prospérité et le développement partagés tout en établissant des bases solides pour favoriser l’intensification des échanges et étendre la coopération à divers domaines, à savoir l'économie, le commerce, l'investissement, la technologie, la culture, l'éducation, le sport, la santé, le tourisme et l'agriculture.



Par Nouamane LABIDI (MAP)