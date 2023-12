La protection de la vie privée face à la liberté d’ expression en débat à Tanger

La question de la protection de la vie privée face à l'exercice de la liberté d’expression a été au cœur des débats lors d'une conférence tenue, mercredi à Tanger, à l'initiative de la Commission provisoire pour la gestion des affaires du secteur de la presse et de l’édition.



L'événement a constitué une plateforme de réflexion sur la délicate équation entre la protection de la vie privée et l'exercice de la liberté d'expression, offrant ainsi une opportunité pour aborder l'aspect de la coexistence équilibrée entre ces droits fondamentaux dans le paysage médiatique actuel.



S'exprimant à cette occasion, le président de la Commission, Younes Moujahid, a mis en avant la dualité entre la liberté d'expression et la protection de la vie privée, soulignant la nécessité de mieux clarifier les normes législatives et éthiques inhérentes à ces deux principes.



Il a, en outre précisé que cette conférence s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres visant à éclairer les professionnels des médias sur les limites éthiques et légales liées à ce sujet, et établir un équilibre entre l'exercice de la liberté d'expression et le respect du droit à la vie privée.



L'expérience des Conseils de presse dansle monde a mis en évidence l’importance du recours à l'amélioration des textes juridiques en vue de répondre à un ensemble de problématiques, d'autant plus que ces questions ne sont pas liées uniquement à la pratique médiatique, mais elles constituent une préoccupation sociétale en particulier avec l'ascension fulgurante des réseaux sociaux, a-t-il expliqué.



Pour sa part, le président du bureau régional de l'Amicale Hassania des magistrats à la Circonscription judiciaire de la Cour d'appel de Tanger, Ahmed Bouhaltit, a dressé un panorama de l'arsenal juridique du Maroc et des efforts déployés pour renforcer la protection de la vie privée.



Il a, dans ce sens, évoqué la loi n°09-08 sur la protection des données personnelles, l'article 24 de la Constitution de 2011, le Code de la presse et de l'édition de 2016, ainsi que les amendements au Code pénal et au Code de la procédure pénale et les circulaires de la Présidence du ministère public y afférentes.



"Le législateur marocain a mis en place des garanties pour protéger la vie privée, étayées par des décisions judiciaires", a-t-il dit, notant que la protection de la vie privée contribue à la stabilité sociétale.



De son côté, le professeur de droit à la faculté polydisciplinaire de Larache, Adil Attou, a considéré que la protection de la vie privée est un principe fondamental, ancré dans les conventions internationales et les Constitutions de divers pays, dont le Maroc. Cette conférence, tenue à la Maison de la presse de Tanger, a réuni un parterre de personnalités du monde médiatique, juridique et de la société civile.