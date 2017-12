La production mondiale de bois enregistre une croissance accélérée

Tirée par la croissance économique, les nouvelles capacités de production en Europe de l’Est et la demande de biocarburant, la production mondiale de bois connait une forte croissance, selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Pour la septième année consécutive, la production mondiale des principaux produits ligneux s’est envolée en 2016 atteignant un taux de croissance de 3 à 6%, a récemment relevé l’agence onusienne.

Selon les nouvelles données publiées récemment, la croissance la plus rapide des principaux produits ligneux (bois rond industriel, sciages, panneaux à base de bois, granulés de bois) a été enregistrée en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en Europe.

Dans un communiqué, l’agence a indiqué que cette évolution est le résultat d’une croissance économique positive et de nouvelles capacités de production observées en Europe de l’Est, notamment la production de panneaux de particules et de panneaux à copeaux orientés.

La demande croissante de bioénergie justifierait aussi cette croissance rapide.

Cité par l’agence, Mats Nordberg, forestier principal de la FAO, a fait savoir qu’« à l’échelle mondiale, la production de tous les principaux produits ligneux s’est progressivement rétablie en 2010-2016 après la crise économique de 2008-2009».

Il a également noté qu’« en 2016, le rythme de croissance dans le secteur du bois a doublé par rapport à l’année précédente et cette tendance positive devrait se poursuivre en 2017-2018 en raison du développement économique mondial et de la demande accrue d’énergie renouvelable».

Selon l’organisation, la production mondiale de panneaux de particules et de panneaux à copeaux orientés, couramment utilisés dans la fabrication et la construction de meubles, a connu la croissance la plus rapide parmi toutes les catégories de produits ligneux.

« Le taux de croissance de la production de panneaux de particules est passé de 0,3% en 2015 à 8% en 2016, alors que la production mondiale de panneaux à copeaux orientés a augmenté de 10% l’année dernière contre 7% en 2015 », a-t-elle précisé.

A en croire la FAO, la construction de nouvelles usines en Europe de l’Est, y compris la Fédération de Russie, et la production accrue en Chine et en Amérique du Nord expliquent principalement cette hausse.

L’organisation a, en outre, noté que la Russie a récemment dépassé le Canada et l’Allemagne pour devenir le troisième producteur et consommateur de panneaux dérivés du bois après la Chine et les Etats-Unis.

« Durant la période 2014-2016, le Canada a connu une croissance à deux chiffres de la production et des exportations de panneaux à base de bois grâce à l’augmentation de ses ventes aux Etats-Unis en raison de la reprise de l’économie américaine et du redressement du marché de l’immobilier », a-t-elle souligné.

De son côté, a-t-elle poursuivi, la Chine a enregistré la plus forte augmentation (+42%) de la production de panneaux à base de bois entre 2012 et 2016.

Toutes ces évolutions seraient une bonne nouvelle, si l’on en croit Mats Nordberg. Selon lui, « une croissance rapide de la production de panneaux à base de bois signifie stocker plus de carbone pendant de plus longues périodes par rapport à d’autres catégories de produits de bois comme les pâtes et papiers ou le bois de chauffage », a-t-il expliqué ajoutant que cela contribue à réduire les émissions de carbone dans l’atmosphère.

Ce n’est pas tout. Il a expliqué aussi que l’augmentation du bois recyclé utilisé dans les panneaux empêche également la libération de carbone.