La production de l’énergie électrique en légère hausse en 2022

La consommation de l’énergie électrique a connu une dynamique favorable au titre de l’année 2022, a constaté la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et des Finances.



En augmentation de 4,7%, après +5,2% un an plus tôt, la consommation de l’énergie électrique a maintenu sa dynamique globalement favorable au terme de l’année 2022, a fait remarquer la DEPF.



D’après les explications fournies par ce département, ce dynamisme a concerné l’ensemble de ses segments, notamment les ventes de l’énergie de «très haute, haute et moyenne tension, hors distributeurs» (+7,1%), recouvrant une hausse des ventes de l’énergie de «moyenne tension» de 5,7% et de celles de «très haute et haute tension», utilisées principalement par le secteur manufacturier, de 11,2%.



A titre de rappel, au terme des onze premiers mois de l’année 2022, la consommation de l’énergie électrique s’était accrue de 5,1% après avoir bénéficié d’une bonne dynamique.



Cette performance avait été observée au cours des quatre trimestres de l’année 2022, soit +2,2% au premier trimestre, +7,6% au deuxième trimestre, +4,3% au troisième trimestre et +7,1% lors des deux premiers mois du quatrième trimestre 2022, selon la note de conjoncture du mois de janvier 2023 (N° 311).



Après un accroissement de 6,5% à fin 2021, la production de l’énergie électrique au niveau national a de son côté enregistré une légère hausse de 0,4% au terme de l’année 2022, comme le suggèrent les chiffres publiés par la DEPF dans sa récente note de conjoncture (février 2023-N° 312).



D’après cette même source, « ce résultat découle de l’augmentation de la production de l’ONEE de 15% (après +20,6% et +11,9%), de celle des énergies renouvelables relatives à la loi 13-09 de 2,9% (après +8,5% et +5,2%) et de l’apport des tiers nationaux de 3,5%, atténuée par le retrait de la production privée de 4,2% (après -3,6% et +5,3%) », explique-t-on dans la note de conjoncture.



Rappelons également que la production de l’énergie électrique au niveau national s’était améliorée de 1,3% au terme des onze premiers mois de l’année écoulée.



Selon la note de conjoncture d’alors, cette évolution recouvrait une hausse de 4,2% au premier trimestre, de 2,2% au deuxième trimestre et de 0,4% au troisième trimestre, atténuée par un recul de 2,7% lors des deux premiers mois du quatrième trimestre 2022.



Dans sa note, la DEPF avait également indiqué que « la progression à fin novembre 2022 a été tirée par l’accroissement de la production de l’ONEE de 5,2% et de celle des énergies renouvelables relatives à la loi 13-09 de 4,9%, atténué par le recul de la production privée de 4,2% ».



En glissement annuel, les données publiées montrent en outre que l’énergie appelée nette s’est raffermie de 4,5% au terme de l’année dernière, après +5,6% il y a une année.



«Dans ce contexte, le volume de l’énergie importé s’est accru de 171,4% à fin 2022, au lieu d’une baisse de 19,6% un an auparavant », a indiqué la Direction des études et des prévisions financières.



Il ressort en revanche que le volume exporté s’est replié de 44,7% durant la même période, après une hausse de 36,5% un an plus tôt, comme le montrent les données figurant dans sa note de conjoncture.



Toujours selon la DEPF, les ventes de l’énergie électrique destinées aux distributeurs et aux ménages se sont pour leur part accrues respectivement de 3,5% et 3,6% au terme de l’année écoulée.



Comparée à la même période d’avant la crise (fin 2019), la production de l’énergie électrique s’est renforcée de 2,7% à fin 2022, après +2,3% à fin 2021. Quant à la consommation de l’énergie électrique, elle s’est appréciée de 8,4%, au lieu de +3,6%.



Alain Bouithy