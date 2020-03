La production dans la construction en hausse de 3,6% dans la zone euro

En janvier 2020 par rapport à décembre 2019, la production dans la construction, corrigée des variations saisonnières, a augmenté de 3,6% dans la zone euro (ZE19) et de 3,9% dans l’UE27, selon les premières estimations d’Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne.

En décembre 2019, la production dans la construction avait diminué de 1,8% dans la zone euro et de 1,7% dans l'UE27, a indiqué récemment Eurostat. En janvier 2020 par rapport à janvier 2019, la production dans la construction a augmenté de 6,0% dans la zone euro et de 6,2% dans l'UE27.

La comparaison mensuelle par branches de la construction et par États membres montre qu’en janvier 2020 par rapport à décembre 2019 dans la zone euro, la production a augmenté de 4,6% pour le génie civil et de 3,6% pour le bâtiment.

Dans l’UE27, la production a augmenté de 4,7% pour le génie civil et de 3,8% pour le bâtiment.

Il est à souligner que, parmi les États membres pour lesquels les données sont disponibles, les plus fortes augmentations de la production dans la construction ont été enregistrées en Roumanie (+20,9%), en Slovénie (+10,2%) et en Pologne (+9,3%). tandis qu’une baisse a été enregistrée en Espagne (-0,3%).

La comparaison annuelle par branches de la construction et par États membres fait ressortir qu’en janvier 2020 par rapport à janvier 2019 dans la zone euro, la production a progressé de 12,0% pour le génie civil et de 4,9% pour le bâtiment. Tandis que dans l’UE27, la production a augmenté de 11,5% pour le génie civil et de 5,3% pour le bâtiment.

Parmi les États membres pour lesquels les données sont disponibles, il apparait que les plus fortes hausses de la production dans la construction ont été enregistrées en Roumanie (+47,8%), en Belgique (+12,9%) et en Allemagne (+12,0%). Des baisses ont été enregistrées en Espagne (-4,4%) et en Hongrie (-2,4%).

L’indice de la production dans la construction fournit une estimation de l’évolution de la production au sein du secteur, subdivisé en branches « bâtiment » et « génie civil ».

Les séries corrigées des variations saisonnières de la zone euro et de l'UE sont calculées en agrégeant les données nationales corrigées des variations saisonnières. Eurostat effectue l'ajustement saisonnier des données pour les pays qui ne le font pas.

L'indice mensuel tel que présenté dans ce communiqué de presse est calculé uniquement sur la base des données des États membres disposant de données mensuelles. Les données manquantes des États membres pour les mois les plus récents sont estimées afin de calculer les agrégats zone euro et UE.