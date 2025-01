La première édition du Festival du cinéma et de l’histoire, du 23 au 27 janvier à Marrakech

La 1ère édition du Festival du cinéma et de l’histoire aura lieu du 23 au 27 janvier à Marrakech sous le thème "le cinéma et la mémoire".



Organisée par l'Association Cinéma et Histoire, cette manifestation artistique vise à approfondir le débat sur les enjeux de l'identité marocaine, l’ancrage historique marocain et ses traditions profondément enracinées et le traitement cinématographique de ces thématiques.



Ce festival ambitionne aussi de jeter la lumière sur l'approche cinématographique de la thématique de la résistance dans la mémoire marocaine, ainsi que l'impact des films historiques sur la prise de conscience collective des Marocains, indique un communiqué des organisateurs, soulignant que cette manifestation cherche également à renforcer le lien du spectateur marocain avec son passé récent et lointain, en ce qui concerne les rôles joués par les Marocains dans la résistance sous toutes ses formes.



Le programme de cette édition comprend la projection des films "55 Fez Summer" du réalisateur Abdelhaï Laraki et "Sika" de Rabii El Jawhari, ainsi que des courts métrages pédagogiques au profit des élèves des établissements scolaires.



Au menu de ce festival figurent également des ateliers en photographie, la réalisation, l’interprétation et l’écriture de scénarios, un colloque national sur le thème "Cinéma de la mémoire : l'expérience marocaine, réalité et défis", une rencontre ouverte avec l'acteur marocain Hicham Bahloul sur "l’interprétation et la mémoire", en plus d’un hommage au réalisateur marocain Saâd Chraïbi.