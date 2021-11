La position de change des banques à 1,4 MMDH

La position de change des banques s'est établie à 1,4 milliard de dirhams (MMDH) durant la période allant du 22 au 28 octobre, selon Attijari Global Research (AGR).



"Les banques marocaines continuent de ne pas souscrire aux opérations de rachat de devises de Bank Al-Maghrib pour la deuxième semaine consécutive et ce, suite aux appels d'offres sur le marché interbancaire des changes", indique AGR dans sa récente note hebdomadaire "Weekly MAD Insights-Currencies".



A l'origine, explique AGR, le net repli de la position de change des banques la semaine dernière à 329 millions de dirhams (MAD) en moyenne hebdomadaire avant de se renforcer cette semaine à 1,4 MMDH portée par des flux export importants.



Les spread de liquidité du dirham se creusent de -6 points de base (pbs) à -4,84%, soit des plus bas niveaux durant le deuxième semestre de 2021 (S2-21), précise la même source, notant que suite à un effet panier de +0,64%, le monnaie nationale s'apprécie cette semaine face au billet vert de 0,57% à 9,10.



Par ailleurs, et dans un contexte de forte volatilité de la parité EUR/USD marquée par de nouvelles pressions baissières sur l'euro à l’international, les analystes d'AGR recommandent de réduire l’horizon de couverture du dirham.



"Il s'agit de couvrir les flux exportateurs en dollar en raison des conditions de liquidité actuelles du marché des changes et du maintien de notre scénario central d’appréciation du MAD face au dollar", précisent les analystes.